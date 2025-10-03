¿A qué hora y dónde ver en vivo ADT vs. Sporting Cristal por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

ADT de Tarma y Sporting Cristal medirán fuerzas en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El Estadio Unión Tarma será testigo de uno de los encuentros más llamativos de la jornada nacional y en la previa cualquiera podría pensar que son los locales quienes parten con enorme favoritismo al conocer muy bien la altura de su terreno, aunque claramente la visita querrá imponer se juego y conseguir el triunfo para no alejarse de los primeros lugares.

En cuanto a cómo llegan los equipos, ADT de Tarma viene de empatar 1-1 ante Juan Pablo II, vencer 1-0 a Alianza Atlético de Sullana y derrotar 0-2 a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Por su parte, Sporting Cristal goleó 3-0 a Ayacucho FC, igualó sin goles contra Juan Pablo II en condición de visita y empató 0-0 ante Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Alberto Gallardo.

El duelo entre tarmeños y rimenses está programado para el próximo sábado 4 de octubre, así que a continuación veremos todos los detalles respecto a los horarios en donde podrás disfrutar este evento deportivo del fútbol peruano y de las plataformas oficiales que realizarán la transmisión. Además, no olvides que gracias a ‘Bolavip Perú‘ gozarás de todas las incidencias del cotejo.

¿A qué hora juegan ADT vs. Sporting Cristal por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

15:15 | Perú, Ecuador y Colombia

14:15 | México

16:15 | Bolivia y Venezuela

17:15 | Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Chile

22:15 | España

¿Dónde ver ADT vs. Sporting Cristal por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

L1 MAX

L1 Play

Posibles alineaciones ADT vs. Sporting Cristal por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

ADT | Éder Hermoza; Jhon Narváez, Jhair Soto, Gustavo Dulanto, D’Alessandro Montenegro; Arthur Gutiérrez, Ángel Pérez, Axel Moyano, Óscar Pinto; Joao Rojas y Nazareno Bazán. DT: Cristian Ruggeri.

Sporting Cristal | Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Ian Wisdom, Cristian Benavente; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila. DT: Paulo Autuori.

