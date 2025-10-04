¡Triunfo tarmeño! ADT venció 3-2 a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025: resumen y goles

ADT de Tarma recibió a Sporting Cristal en el Estadio Unión Tarma en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. En un duelo de altura, cualquiera pudo pensar en la previa que efectivamente los locales eran quienes partían con mayor favoritismo y finalmente respetaron el pedido tras lograr un importante triunfo por 3-2 luego de varios pasajes plagados de emociones.
En cuanto al trámite del partido, fue ADT de Tarma quien pegó primero en el marcador. A los 15 minutos de juego apareció Mauro Da Luz para abrir el partido con un buen gol, aunque luego los locales no cuidaron el resultado. Sporting Cristal encontró respuesta y supo darle vuelta al asunto. A los 39′ fue Santiago González quien igualó el duelo y a los 46′ apareció Leandro Sosa para el 2-1.
Ya en el segundo tiempo, lo concreto es que el partido se volvió de ida y vuelta y el equipo tarmeño tuvo la receta ideal para tumbarse a los celestes. Nuevamente fue Mauro Da Luz quien anotó y a los 71 minutos de juego igualó las acciones y a los 73′ se hizo presente con un soberbio hack trick que lo convirtió en la estrella de la jornada. Los tres puntos fueron para ADT de Tarma, mientras que Sporting Cristal empieza a despedirse de la opción del título nacional.
¡Revive las incidencias del ADT vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025!
90'+8 ¡Final del partido!
ADT de Tarma derrotó 3-2 a Sporting Cristal con una figura descollante de Mauro Da Luz al anotar un hack-trick.
90'+4 ¡Remate de Wisdom!
El volante de Cristal probó sobre el arco de ADT, pero la defensa local bloqueó el disparo.
90' ¡Se jugarán 7 minutos más!
El duelo en el Estadio Unión Tarma se alargará hasta los 97', mientras Sporting Cristal sigue buscando la igualdad.
85' ¡Casi llega el empate de Cristal!
Pacheco intentó un buen disparo y el balón pegó en el palo sorprendiendo a todos.
83' ¡Disparo de Pasquini!
El defensor de Cristal se encontró el balón en área de ADT, pero su remate se fue muy desviado.
80' ¡Cambios en Sporting Cristal!
Salen Vizeu y Pretell - Ingresan Pacheco y Caparó.
77' ¡Cambios en Sporting Cristal!
Salen Yotún y Gónzales - Ingresan Ávila y Castro.
73' ¡Goooooooooooool de ADT!
Mauro Da Luz llega al hack-trick y ADT lo da vuelta 3-2 frente a Sporting Cristal luego de error en salida de Jesús Pretell.
71' ¡Goooooooooooooool de ADT!
Mauro Da Luz vuelve a marcar y anota el 2-2 del partido luego de una tremenda desinteligencia de los jugadores de Sporting Cristal.
65' ¡Cambios en ADT!
Salen Bazán y Bersano - Ingresan Moyano y Rengifo.
63' ¡Aproximación de ADT!
El equipo tarmeño se suma al ataque, aunque todavía no logran generar peligro en área de Cristal.
54' ¡Lesionado en ADT!
Dulanto cayó tendido a la cancha luego de un choque en un balón aéreo.
52' ¡Disparo de Rojas!
El extremo de ADT remató sobre el arco de Cristal, pero Enríquez despejó muy bien el balón.
45' ¡Empezó el segundo tiempo!
ADT de Tarma y Sporting Cristal ya disputan los últimos 45' del partido.
45'+4 ¡Final del primer tiempo!
Sporting Cristal gana 1-2 frente a ADT en el Estadio Unión Tarma luego de una enorme remontada de la visita.
45'+1 ¡Goooooooooooooooool de Sporting Cristal!
Leandro Sosa convierte el 1-2 del encuentro luego de un disparo muy fuerte en el área de ADT.
45' ¡Se jugará 1 minuto más!
El duelo entre ADT de Tarma vs. Sporting Cristal se alargará hasta los 46'.
43' ¡Cerca el 1-2 de Cristal!
Nuevamente González generó peligro en área rival y disparo muy cerca del arco de Hermoza.
39' ¡Goooooooooooooool de Sporting Cristal!
Santiago González anota el 1-1 del partido frente a ADT de Tarma tras un gran centro de Nicolás Pasquini. El atacante definió arriba sobre el arco de Eder Hermoza.
38' ¡Peligro en área de Cristal!
Rojas intentó un gran remate en el área rimense y casi anota el 2-0 del partido.
35' ¡Disparo de Sosa!
El defensor de Cristal encontró un rebote y probó desde larga distancia. El balón pasó lejos del arco tarmeño.
32' ¡Casi llega el empate de Cristal!
Fue 'Canchita' Gonzáles quien cabeceó en área de ADT y el balón pasó muy cerca del arco de Hermoza.
30' ¡Llegada de Cristal!
Tras un error defensivo de la defensa de ADT, se aproximó Cristal y desde el banco pidieron penal a favor.
23' ¡Da Luz intenta en arco de Cristal!
El atacante de ADT remató en el área de Cristal, pero no fue contundente en su aparición.
15' ¡Gooooooooooooool de ADT!
Mauro Da Luz anota el 1-0 del partido frente a Sporting Cristal tras un remate en área chica cuando Diego Enríquez dejó el balón libre.
11' ¡Llegada peligrosa de Cristal!
'Canchita' Gonzáles intentó un gran remate desde fuera del área y casi anota un verdadero golazo.
9' ¡Remate de Da Luz!
El atacante de ADT probó un disparo sobre el arco de Enríquez, pero lo hizo de forma muy débil.
6' ¡Aproximación de Bersano!
El defensor de ADT mandó un buen centro sobre el área de Cristal, pero no tuvo recepción.
4' ¡Trámite de estudio!
Tanto ADT como Sporting Cristal todavía no generan chances de gol y se nota un duelo mucho más jugado en el mediocampo.
1' ¡Empezó el partido!
ADT y Sporting Cristal ya juegan los primeros 45 minutos de juego en el Estadio Unión Tarma.
¡A minutos del inicio del partido!
ADT y Sporting Cristal se alistan para salta al campo de juego de cara al inicio duelo en el Estadio Unión Tarma.
¡Alineación titular de ADT!
Cristian Ruggeri manda el siguiente 11 titular para recibir a Sporting Cristal en Tarma: Hermosa; Narváez, Soto, Dulanto, Bersano; Barreto, Robles, Cabello, Rojas; Bazán y Da Luz.
¡El gran ausente en ADT!
Víctor Cedrón sigue lesionado y espera reaparecer en el fútbol en la temporada 2026 tras una complicada lesión.
¡Los últimos ADT vs. Sporting Cristal en Tarma!
Los celestes jamás han ganado en la altura de Tarma y hoy buscarán hacerlo para seguir prendidos en la pelea por el Torneo Clausura 2025.
¡Así fue la llegada de Sporting Cristal al estadio!
La delegación celeste ya dice presente en el Estadio Unión Tarma para enfrentar en minutos a ADT.
¡Alineación titular de Sporting Cristal!
Paulo Autuori preparó el siguiente equipo titular para enfrentar hoy a ADT de visita: Enríquez; Sosa, Araujo, Abram, Pasquini ; Pretell, Wisdom, Yotún; S. González , C. Gonzales y Vizeu.
Suplentes: Solís; Pósito, A. Cabellos; Caparó, C. Cabellos, Benavente; Pacheco, Castro y Ávila.
¡Vestuario listo de Sporting Cristal!
La indumentaria de los rimenses será roja el día de hoy para visitar a ADT en la ciudad de Tarma.
¡Bienvenidos a la cobertura del ADT vs. Sporting Cristal!
ADT enfrenta a Sporting Cristal en el Estadio Unión Tarma en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 y a continuación gozarás del minuto a minuto que te ofrece 'Bolavip Perú'.
Periodista Deportivo con más de 10 años de experiencia en el rubro. Como especialista y analista táctico he trabajado en Futbológico Perú, como guionista estuve en Alivia Media y como redactor en El Futbolero abarcando distintos mercados internacionales como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, España y México. Hoy enfocado en Bolavip Perú en cuanto a la Liga 1, Selección Peruana, Fútbol Internacional y Peruanos en el Extranjero.