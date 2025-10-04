¡Triunfo tarmeño! ADT venció 3-2 a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025: resumen y goles

ADT de Tarma recibió a Sporting Cristal en el Estadio Unión Tarma en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. En un duelo de altura, cualquiera pudo pensar en la previa que efectivamente los locales eran quienes partían con mayor favoritismo y finalmente respetaron el pedido tras lograr un importante triunfo por 3-2 luego de varios pasajes plagados de emociones.

En cuanto al trámite del partido, fue ADT de Tarma quien pegó primero en el marcador. A los 15 minutos de juego apareció Mauro Da Luz para abrir el partido con un buen gol, aunque luego los locales no cuidaron el resultado. Sporting Cristal encontró respuesta y supo darle vuelta al asunto. A los 39′ fue Santiago González quien igualó el duelo y a los 46′ apareció Leandro Sosa para el 2-1.

Ya en el segundo tiempo, lo concreto es que el partido se volvió de ida y vuelta y el equipo tarmeño tuvo la receta ideal para tumbarse a los celestes. Nuevamente fue Mauro Da Luz quien anotó y a los 71 minutos de juego igualó las acciones y a los 73′ se hizo presente con un soberbio hack trick que lo convirtió en la estrella de la jornada. Los tres puntos fueron para ADT de Tarma, mientras que Sporting Cristal empieza a despedirse de la opción del título nacional.

