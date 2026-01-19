Miguel Silveira fue presentado en Universitario y así reaccionaron los hinchas: “Acá sacas tu prime”

Universitario de Deportes hizo oficial un nuevo fichaje pensando en la temporada 2026. En este caso, se trata del polifuncional futbolista brasileño Miguel Silveira. Quien formará parte del conjunto ‘crema’ por todo el año. Al enterarse de esta noticia, los hinchas no dudaron un solo momento en desearle lo mejor.

Publicidad

Publicidad

El hinchas de la ‘U’ esta temporada ha tenido altibajos con algunos fichajes. Pero por lo general, muchos ya están ilusionados para la temporada que se aproxima. Esto debido a que ven que realmente se ha reforzado el plantel con respecto a los futbolistas que tenían el año pasado. Lo cual es un plus para poder tentar la posibilidad de volver a salir campeones en la Liga 1.

Tweet placeholder

En este caso, con la llegada de Silveira muchos aficionados están tan felices que piden que se compren entradas para apoyar al equipo. Por otro lado, otros están ilusionados ya que consideran que tienen muchas posibilidades de salir campeón. Así como también están los que confían en este futbolista, pues lo ven joven y si consiguen sacarle el mejor rendimiento, ganarán un gran elemento para el torneo nacional e internacional.

Publicidad

Publicidad

Hinchas felices con la llegada de Miguel Silveira (Foto: X).

¿Quién es Miguel Silveira?

Miguel Silveira es un futbolista que nació en Vila Velha en Brasil y que actualmente tiene 22 años. Su posición natural es la de mediocampista ofensivo, con un buen control de balón. Pero como se mencionó líneas arriba, es polifuncional, así que también puede desempeñarse como extremo, tanto por la banda derecha como la izquierda.

Si vemos su carrera profesional, ha tenido muchos equipos a los que ha llegado. Su carrera eso sí inició en Fluminense, después pasó al Reb Bull Bragantino y terminó fichando por el FK Sochi en Rusia. Siendo el último club en el que jugó de forma profesional el Albirex Niigata de Japón.

Publicidad

Publicidad

ver también Representante de César Inga reveló conversación con jugador y qué resta para que fiche por Kansas City

Miguel Silveira en Fluminense (Foto: Fluminense).

En este corto tramo de su carrera no ha tenido muchas oportunidades, hablamos que tan solo tiene 87 partidos como profesional, en los cuales tan solo ha hecho 5 goles y ha concretado 10 asistencias, todo esto en 2805 minutos en cancha. Un dato no menos es que su último juego fue ante el Tokyo Verdy el 18 de octubre del 2025 y solo fue usado 8 minutos.

Miguel Silveira y la ilusión de llegar a Europa

Con 16 años de edad Miguel Silveira era considerado un talento en bruto que el Fluminense tenía en sus manos. Equipos internacionales estuvieron detrás de su fichaje, pero no se llegó a concretar un venta. Se conoce que tanto el Arsenal como el Tottenham Hotspur estuvieron siguiéndolo muy de cerca en el año 2020.

Publicidad

Publicidad

Por aquellos años, el joven Silveira ilusionaba debido a que se le veía un gran futuro. El mismo ‘Flu’ terminó por hacerle un contrato con una cláusula de salida de 35 millones de euros, por lo que tenían confianza en que lograrían una venta importante. Pero este no logró despegar como se pensaba y terminó yéndose libre.

Datos Claves