Representante de César Inga reveló conversación con jugador y qué resta para que fiche por Kansas City

En las últimas horas trascendió que la posible transferencia de César Inga a Kansas City se encontraba en pausa, motivo por el cual Narciso Algamis, representante del aún futbolista de Universitario de Deportes, salió a aclarar la situación y brindar una actualización final sobre la negociación.

Publicidad

Publicidad

En primera instancia, Algamis señaló que se está trabajando para concretar su salida al extranjero, especialmente porque ya existe un acuerdo entre clubes. No obstante, aclaró que todavía no se ha firmado ningún documento.

“Tratando de cerrarlo, de club a club ya está así que esperemos el desenlace en un par de días. Nunca hubo una seguridad ni certeza al 100% en realidad. Cuando no están firmadas las cosas, no están. Tres años y medio o cuatro años sería el vínculo con Kansas City”, señaló en el programa de YouTube ‘Mano a Mano’.

El motivo por el que Universitario cambió su postura

Asimismo, Narciso Algamis explicó que Universitario de Deportes modificó su postura respecto a la salida de César Inga al percibir el interés del futbolista por dar el salto al extranjero.

Publicidad

Publicidad

“Lo que cambió es que lo vieron a César interesado en salir, por eso agradezco al club que haya decidido eso. Sé que es difícil pero esta oportunidad hay que aprovechar. Estamos trabajando para que sea mejor para todos”, explicó.

¿Qué dijo sobre la charla con César Inga?

ver también ¿César Inga se quedará en Universitario?: Kansas City estaría perdiendo el fichaje del peruano

Posteriormente, el representante del jugador comentó que sostuvo una breve conversación con el futbolista tras el amistoso que disputó Universitario ante Sport Boys, en la que este le manifestó su entusiasmo y las ganas que tiene de seguir jugando al fútbol.

“Luego del partido que jugaron con Sport Boys hablé con él, le pregunté como estaba y me dijo que está loco porque estaba afuera y le picaban los pies porque quiere jugar“, señaló.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

El representante Narciso Algamis confirmó que existe un acuerdo de club a club entre Universitario y Sporting Kansas City.

El contrato de César Inga con el equipo de la MLS tendría una duración de tres años y medio o cuatro.

Publicidad

Publicidad