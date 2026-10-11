Pese a su doblete, las disculpas de Álex Valera a la hinchada de Universitario: “No sé qué pasó”

Álex Valera fue el gran salvador de Universitario ante FBC Melgar, pero no alcanzó para la victoria. Por ello es que habló post partido y le dedicó un emotivo mensaje a los hinchas.

Universitario de Deportes no pasó del empate ante FBC Melgar en el Estadio Monumental y perdieron la oportunidad de escalar hacia el primer lugar del Torneo Clausura 2026. Con un rendimiento muy irregular durante el encuentro, a pesar de que la figura de Álex Valera fue clave para anotar un doblete y empatar el marcador, el mismo delantero habló y sorprendió con sus declaraciones.

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A pesar de no haber tenido un primer tiempo provechoso y que estuvo muy alejado de sus mejores versiones, los últimos minutos del partido fueron realmente claves para un Álex Valera que salvó a Universitario de Deportes de una durísima derrota en casa. A raíz de ello es que el goleador se sinceró y aprovechó las cámaras de L1 MAX para pedirle disculpas a todos los hinchas.

“Me voy molesto porque no pudimos darle vuelta al partido, pero lo importante es el esfuerzo del equipo que no dejó de correr, confió hasta el último y pudimos sacar un empate. Quedan seis fechas importantes y con cruces directos. A la hinchada le pido que nos disculpe porque no empezamos bien, no sé qué pasó. Vamos a trabajar esto. Siempre lo hemos demostrado“; declaró Álex Valera.

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En cuanto al trámite, el goleador de la ‘U’ evidenció que tienen varios aspectos en qué mejorar. “Nos metieron dos goles en momento en que estábamos atacando. No hay que lamentarse porque ahora toca un rival directo. Si no lo ganamos, hay que pelear y no perderlo. Hay que pensar en positivo. Soy autocrítico y todos los compañeros lo somos. Hay cosas en que nos estamos equivocando“.

🎙️ Alex Valera: "Quiero pedirle disculpas a los hinchas por el primer tiempo que hicimos. Aún nos quedan 6 finales más y vamos a lucharlas".#Universitario



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¿Por qué Universitario sufrió en demasía para imponerse ante FBC Melgar?

En principio, es importante tener en cuenta que Universitario de Deportes utilizó su clásico sistema 3-5-2 frente a FBC Melgar en el Estadio Monumental. Con la inclusión de Horacio Calcaterra como titular en el mediocampo, los merengues no lograron hacer pie en gran parte del partido y padecieron el buen manejo de los arequipeños que meritoriamente lograron ponerse 2-0 arriba en el marcador.

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Luego, con el pasar de los minutos y el empuje de los aficionados en las tribunas, la enorme figura de Álex Valera fue determinante para empatar el duelo. A pesar de ello y de la reacción positiva de la ‘U’, existe mucho malestar en la interna por la forma en que fueron superados en gran parte del trámite y a partir de ahora deberán enfocarse en optimizar detalles para lo que resta del campeonato.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Universitario y FBC Melgar empataron en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura 2026.

empataron en el por el Álex Valera marcó un doblete para el empate y pidió disculpas en L1 MAX .

marcó un doblete para el empate y pidió disculpas en . FBC Melgar ganaba 2-0 frente al sistema táctico 3-5-2 de Universitario de Deportes.