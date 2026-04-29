Presidente de Millonarios reveló el futuro de Fabián Bustos: “Me han contactado…”

Los rumores de la llegada de Fabián Bustos a Universitario de Deportes son cada vez más fuertes, se presume que su continuidad en Colombia pende de un hilo. No obstante, en el país vecino han hablado de la situación del entrenador, el mismo Presidente de Millonarios dijo que es lo que pasará en el futuro con el DT argentino.

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Enrique Camacho, presidente del cuadro colombiano habló con TV Perú sobre la salida de Bustos de su club. Pero lo que hizo es negar que esto se pueda dar, más bien tienen en cuenta al DT para que pueda llegar a cumplir su contrato, por ahora no lo ven fuera.

“No conozco ningún tipo de interés en ese sentido. De ningún equipo (Universitario de Deportes) del Perú me han contactado al respecto. El profesor Fabián Bustos es y seguirá siendo el técnico de Millonarios“, fue lo que explicó.

Con estas palabras podría quedar más que seguro que por ahora no hay chances que pueda llegar al Perú. Aparte, al tener contrato, esto hace más difícil que se pueda llegar a dar su salida. Solo una buena oferta económica podría hacer que esto se pueda lograr.

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Fabián Bustos (Foto: Getty).

¿Qué dijo Fabián Bustos de ir a Universitario?

Después de lo que fue el partido frente a Sao Paulo por la Copa Sudamericana, el DT habló con la prensa y le consultaron sobre su posible vuelva a la ‘U’. Acá es donde el entrenador mencionó que es algo que no se dará, pues se siente tranquilo en Colombia, en donde tiene el respaldo de la directiva.

“Los procesos largos hacen que se consigan mejores resultados. Este club viene de un proceso ahora con la llegada de Ariel, con un montón de cosas para crecer. La obligación siempre es estar entre los primeros, siempre pelear el campeonato. ¿Qué te puedo decir? Tengo contrato con el club y la gente, a mí la dirigencia me da la tranquilidad que están con nosotros. Ariel, el presidente, Gustavo, toda la gente me dice eso. Yo siento que eso sale de la prensa. Tengo contrato con el club, no tengo cláusula de salida pero si me echan, a algún lado tengo que ir a trabajar”, expresó.

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“A mí no me gusta hablar porque es faltarle el respeto a los clubes. No voy a estar diciendo que estoy recibiendo una oferta y bueno, voy a ver que hago. Eso es una falta de respeto para Millonarios. Si yo digo que no es verdad y es un rumor, la gente también se puede enojar. El fútbol es así”, sentenció.

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