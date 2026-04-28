Fabián Bustos vuelve a Universitario si se cumple esta condición en Millonarios

La crisis institucional en Universitario de Deportes ha tomado un nuevo giro tras las salidas de Javier Rabanal y Álvaro Barco. El club merengue se encuentra en una búsqueda activa para reestructurar su proyecto deportivo tras los recientes fracasos en el torneo local.

Publicidad

El nombre que resuena con más fuerza en las oficinas de Ate es el de Fabián Bustos, actual entrenador de Millonarios. El estratega argentino es el principal candidato para retomar la dirección técnica, pero su llegada está condicionada por la situación del equipo colombiano.

Las declaraciones de Carlos Antonio Vélez sobre el futuro crema

La noticia sobre el posible retorno de Bustos cobró fuerza tras las revelaciones del periodista Carlos Antonio Vélez en el programa Palabras Mayores. El comunicador fue enfático al señalar la estrategia que está siguiendo la dirigencia estudiantil en estos momentos.

Ⓜ️ “En Universitario están esperando el partido de hoy contra Sao Paulo y el partido del fin de semana para ver si clasifica Millonarios” @velezfutbol en Palabras Mayores contó los detalles de una posible salida de Fabián Bustos del conjunto ‘embajador’. pic.twitter.com/4erDKzsSa8 — Deportes RCN (@DeportesRCN) April 28, 2026

Publicidad

Según Vélez, la situación es clara: “En Universitario están esperando el partido de hoy contra São Paulo y el partido del fin de semana para ver si clasifica Millonarios”. Esta espera responde a la necesidad de que el técnico quede liberado de sus compromisos en Colombia para negociar su vuelta a Lima.

La posible salida de Bustos del conjunto embajador

El futuro de Fabián Bustos en Bogotá parece tener las horas contadas si no se logran los objetivos deportivos inmediatos. El periodista colombiano brindó detalles específicos sobre la inestabilidad que rodea al entrenador en el fútbol cafetero.

Durante su intervención, Vélez “contó los detalles de una posible salida de Fabián Bustos del conjunto embajadores”, dejando entrever que la eliminación de Millonarios sería el detonante final. Esta coyuntura es la que Universitario planea aprovechar para asegurar a su nuevo líder desde el banquillo.

Publicidad

El panorama tras la renuncia de Álvaro Barco

La urgencia por cerrar el fichaje de un nuevo entrenador se ha intensificado ante la reciente renuncia de Álvaro Barco como director deportivo. La salida de Barco ha dejado un vacío administrativo que el club busca compensar con la llegada de un técnico de jerarquía y experiencia previa.

Con la salida oficial de Javier Rabanal, el club se encuentra en un periodo de transición que requiere decisiones rápidas. La directiva merengue confía en que el desenlace de la liga colombiana este fin de semana permitirá concretar el esperado regreso del técnico argentino al Estadio Monumental.

Carlos Antonio Vélez pone a Fabián Bustos en Universitario. (Foto: X).

Publicidad

DATOS CLAVE