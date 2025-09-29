¿Qué resultados necesita Universitario para lograr ser tricampeón nacional de la Liga 1?

Universitario de Deportes está a punto de inscribir una página dorada en la historia del fútbol peruano. Tras una campaña excepcional en 2025, el equipo dirigido por Jorge Fossati se encuentra al borde de un tricampeonato nacional que no solo consolidaría su hegemonía a nivel local.

Universitario el gran candidato en la Liga 1 de Perú

Si no que también coronaría de manera majestuosa el año posterior a su centenario. La posibilidad de lograr este hito sin necesidad de una final directa resalta la brillantez y consistencia del equipo a lo largo de la temporada. La “U” ha demostrado ser el equipo más regular y contundente del año. Después de alzarse con el Torneo Apertura 2025, ha mantenido su racha en el Clausura.

Actualmente, lidera la tabla con 24 puntos, manteniendo una ventaja de cinco unidades sobre su más cercano perseguidor, Cusco FC, a falta de ocho jornadas. Este margen, sumado a victorias clave como la reciente ante el propio Cusco FC, le otorga una posición privilegiada y la independencia necesaria para depender únicamente de sus resultados.

Universitario líder absoluto del fútbol peruano

El camino hacia el tricampeonato no será sencillo, pero el equipo ha demostrado la madurez y el carácter necesarios para enfrentar los desafíos que se presenten. Los próximos encuentros serán determinantes y exigirán la máxima concentración del plantel, donde debe sacar la mayor cantidad de puntos para no ser alcanzado.

Universitario deberá afrontar una combinación de partidos en casa, donde cuenta con el incondicional apoyo de su hinchada en el Estadio Monumental, y visitas a plazas complicadas, incluyendo ciudades de altura que siempre representan un reto físico y táctico. Ahí es donde debe aparecer su regularidad en sumatoria de puntos, para poder ser tricampeón nacional.

¿Cuáles son los partidos pendientes de Universitario?

Fecha 12: vs. Alianza Atlético (1 de octubre).

Fecha 13: vs. Juan Pablo II (5 de octubre).

Fecha 14: vs. Sporting Cristal.

Fecha 15: vs. Ayacucho FC.

Fecha 16: vs. ADT.

Fecha 17: Descansa.

Fecha 18: vs. Deportivo Garcilaso.

Fecha 19: vs. Los Chankas.

La expectativa es palpable en todo el fútbol peruano. Millones de ojos estarán puestos en Universitario en las próximas semanas, aguardando la culminación de lo que podría ser una de las temporadas más memorables en la historia del club.

La oportunidad de lograr un histórico tricampeonato nacional en el año de su centenario no es solo un objetivo deportivo. Este es un sueño que ilusiona a toda una hinchada y que podría sellar con broche de oro una era dorada para el equipo crema.

