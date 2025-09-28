La sorpresiva respuesta de José Carabalí al ser consultado por César Inga: “Depende de…”

José Carabalí conversó con los medios de comunicación luego del importante triunfo de Universitariopor 3-2 frente a Cusco FC en un partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Durante la conferencia, el jugador resaltó la unión que existe dentro del plantel y minimizó cualquier tipo de rivalidad con César Inga, asegurando que tanto él como su compañero trabajan con el mismo compromiso, pensando siempre en el beneficio del equipo.

¿Qué dijo José Carabalí sobre César Inga?

En esta ocasión, José Carabalí fue el elegido por Jorge Fossati para ocupar el puesto de carrilero por la banda izquierda, imponiéndose sobre César Inga en la titularidad.

Pese a ello, el ecuatoriano dejó en claro que no existe una competencia directa con su compañero, y que las decisiones las toma exclusivamente el uruguayo en función de lo que necesita el equipo.

“No veo como una competencia con Inga. Nosotros trabajamos día a día y el que toma la decisión es el míster (Fossati). Todo depende de él, no depende de ninguno de los dos. Trabajamos para lo mejor del equipo, y el que ve qué está bien es el míster”, explicó.

César Inga durante un entrenamiento con Universitario (Andina).

Analizó el ataque de Universitario

Respecto al trámite del partido, Carabalí destacó el nivel mostrado por Cusco FC, aunque subrayó la inteligencia de Universitario para aprovechar los momentos clave.

Según el lateral, el equipo supo presionar en los momentos justos y sacar ventaja de los errores del rival, especialmente en las jugadas de balón detenido. “Sabíamos que enfrentábamos a un equipo bien trabajado y con buenos jugadores. Pero con nuestra presión provocamos equivocaciones que supimos aprovechar, sobre todo en las pelotas paradas”, comentó.

Por último, señaló lo siguiente: “¿Se pudo anotar más goles? Creo que en ese último paso nos está faltando concretar y eso se está trabajando día a día para poder mejorar en ese tema”.

