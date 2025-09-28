Universitario observó el peligro que vivirá en Trujillo en el partido contra Alianza Atlético

Universitario de Deportes ha consolidado su posición como líder indiscutible del Torneo Clausura 2025 tras una emocionante victoria por 3-2 sobre Cusco FC en el Estadio Monumental. Este triunfo, cargado de dramatismo y significado, ha sido catalogado como una “final” anticipada, reafirmando la férrea determinación del equipo crema en su inquebrantable búsqueda del tan ansiado tricampeonato. En esta recta final, cada partido se ha transformado en un desafío crucial, una verdadera “final” que deben superar en su camino hacia la gloria.

Universitario advierte el partido contra Alianza Atlético

Sin embargo, la euforia de la victoria se ha visto matizada por una creciente preocupación expresada por Álvaro Barco, director deportivo del club. Sus declaraciones post-partido encendieron las alarmas sobre el lamentable estado de los campos de juego en el fútbol peruano. Barco enfatizó que las malas condiciones de algunas canchas representan un riesgo latente para la integridad física de los jugadores y podrían mermar significativamente el rendimiento del equipo en esta etapa decisiva del campeonato.

La exigencia de la competición en su fase culminante requiere superficies de juego impecables que garanticen un desarrollo óptimo del juego y prevengan lesiones. El próximo reto para la “U” será el 1 de octubre, cuando visite a Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo. A pesar de que el Mansiche cuenta con césped natural, el comentario de Barco subraya la importancia fundamental de que todas las superficies de juego cumplan con los estándares más altos de calidad.

Publicidad

Publicidad

Universitario jugará en Trujillo contra Alianza Atlético. (Foto: X).

Universitario busca el tricampeonato nacional

En un torneo tan competitivo y exigente como el Clausura 2025, donde cada punto es vital, la calidad de las canchas se convierte en un factor determinante para el desempeño y la salud de los futbolistas. Con esta victoria crucial, Universitario no solo ha logrado ampliar su ventaja sobre sus rivales directos, Sporting Cristal y Alianza Lima, sino que también ha enviado un mensaje contundente sobre su firme convicción y propósito de alcanzar la gloria.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La cohesión del equipo, su estrategia bien definida y el espíritu combativo demostrado en cada encuentro los posicionan como claros favoritos. Ahora, con la mirada puesta en Trujillo, el equipo se prepara para enfrentar un nuevo desafío, esperando dar un paso más hacia la consecución de su anhelado tricampeonato, un logro que marcaría un hito en la historia del club. La afición, por su parte, aguarda con expectación cada encuentro, ilusionada con ver a su equipo levantar el trofeo al final de la temporada:siendo tricampeón nacional de Perú.