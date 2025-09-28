Es tendencia:
Universitario confirmó qué jugador extranjero se quedará la próxima temporada

Tras el triunfo ante Cusco FC, Álvaro Barco reveló que pieza clave seguirá vistiendo la camiseta 'crema' en 2026. Conoce de quién se trata.

Por Nicole Cueva

La administración deportiva de Universitario de Deportes ya empieza a delinear el plantel para la temporada 2026, y una de las decisiones más importantes involucra a Jairo Vélez, quien ha sido una de las figuras del equipo en el Torneo Clausura.

Tras el triunfo de la ‘U’ frente a Cusco FC, Álvaro Barco, director deportivo del club, confirmó que el futbolista ecuatoriano tendría todo listo para seguir vistiendo la camiseta crema el próximo año.

Jairo Vélez se queda en Ate: “100% seguro”, afirma Barco

En una reciente declaración a la prensa, Álvaro Barco despejó cualquier duda sobre el futuro de Jairo Vélez, actualmente a préstamo en Universitario por parte de César Vallejo.

El directivo aseguró que, si bien aún hay gestiones por cerrar, el compromiso del jugador y su deseo de quedarse son claros.

“Hay una negociación de por medio con la Vallejo por Jairo Vélez, pero no me queda la menor duda que va a continuar con nosotros, 100%. Un jugador de esas características, el compromiso que ha tenido con la camiseta, se ha convertido en un hincha más de la ‘U’”, expresó Barco.

Pieza clave para el proyecto 2026

Jairo Vélez se ha ganado el reconocimiento del hincha ‘merengue’ por su entrega, liderazgo en el ataque y calidad técnica. Bajo la dirección técnica de Jorge Fossati, el ecuatoriano ha sido fundamental tanto en la recuperación de balón como en la generación de juego ofensivo.

Con esta confirmación, Universitario asegura la continuidad de uno de sus pilares de cara a un 2026 en el que buscará ser protagonista tanto a nivel local como internacional.

