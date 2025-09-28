¿Mensaje a Alianza Lima? La advertencia de Álex Valera tras brillar en el triunfo ante Cusco FC: “Queremos el tricampeonato”

Fiel a su estilo, Álex Valera volvió a ser la estrella de Universitario de Deportes en el más reciente triunfo por 3-2 a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Anotando un doblete que fue clave para sumar los 3 puntos y seguir siendo el principal candidato para quedarse con el título, ahora el propio delantero emitió un llamativo mensaje que tranquilamente podría entenderse que es directo para Alianza Lima.

Y es que no podemos perder de vista que Alianza Lima también representa ser uno de los equipos que espera recuperarse en la tabla de posiciones y el día de hoy tendrá una verdadera prueba de fuego frente a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Justamente, frente a esta situación, fue que Álex Valera reveló que Universitario de Deportes quiere y sueña con el tricampeonato nacional a como de lugar en esta instancia del campeonato.

“La verdad es que estamos muy contentos, pero ahora hay que ir con humildad, estar tranquilos y trabajar el partido que viene. Tenemos que sacar todos los puntos necesarios para poder seguir arriba. Queremos el tricampeonato, pero paso a paso. Estamos en buen momento, pero vamos con mucha humildad”; declaró el goleador de Universitario de Deportes en conversación con la prensa deportiva local luego del 3-2 frente a Cusco FC en el Estadio Monumental.

¿Por qué Universitario es el principal candidato al título de la Liga 1 2025?

Luego de la victoria por 3-2 ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes se asentó de mejor manera como único líder del actual campeonato y también de la tabla acumulada, con lo cual tiene la primera gran opción de quedarse con el título nacional y por ende conseguir automáticamente el tricampeonato nacional que todos los hinchas merengues sueñan con ansias en estos momentos.

Si bien equipos como Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC y Deportivo Garcilaso son quienes en cierta manera vienen animando el torneo a estas alturas, por juego y solidez es que los cremas parecen estar realmente muy firmes en la búsqueda de su principal objetivo. Los dirigidos por Jorge Fossati juegan cada partido como una verdadera final y jornada tras jornada evidencian un crecimiento en todo sentido, así que está muy complicado que los superen.

¿Cuál será el futuro de Álex Valera en Universitario?

Recientemente se pudo conocer la postura de la directiva de Universitario de Deportes sobre lo que sería el fututo cercano de Álex Valera en la institución y fue Álvaro Barco, Director Deportivo del club, quien tomó la palabra y evidenció que el atacante nacional podría mantenerse en el equipo con uno de los mejores acuerdos, aunque a la vez habría la chance de que nuevamente emigre al extranjero para una especie de revancha tras su repentino paso por Arabia.

“No cabe duda que se merece un contrato importante aquí. Me gustaría tener a Álex Valera durante mucho tiempo, pero de repente merece tener otra oportunidad en el extranjero. Tal vez poder venderlo y tener un beneficio tanto para el club como para él. Vamos a esperar con tranquilidad”; declaró el directivo de la ‘U’ luego del triunfo de ayer en el Estadio Monumental.

