Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

¿Mensaje a Alianza Lima? La advertencia de Álex Valera tras brillar en el triunfo ante Cusco FC: “Queremos el tricampeonato”

El goleador de Universitario evidenció un sentimiento del equipo que podría ser una especie de alerta para Alianza Lima ahora que se empieza a definir el Torneo Clausura 2025.

Por Renato Pérez

Álex Valera entrenando en Universitario.
© Universitario.Álex Valera entrenando en Universitario.

Fiel a su estilo, Álex Valera volvió a ser la estrella de Universitario de Deportes en el más reciente triunfo por 3-2 a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Anotando un doblete que fue clave para sumar los 3 puntos y seguir siendo el principal candidato para quedarse con el título, ahora el propio delantero emitió un llamativo mensaje que tranquilamente podría entenderse que es directo para Alianza Lima.

Y es que no podemos perder de vista que Alianza Lima también representa ser uno de los equipos que espera recuperarse en la tabla de posiciones y el día de hoy tendrá una verdadera prueba de fuego frente a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Justamente, frente a esta situación, fue que Álex Valera reveló que Universitario de Deportes quiere y sueña con el tricampeonato nacional a como de lugar en esta instancia del campeonato.

“La verdad es que estamos muy contentos, pero ahora hay que ir con humildad, estar tranquilos y trabajar el partido que viene. Tenemos que sacar todos los puntos necesarios para poder seguir arriba. Queremos el tricampeonato, pero paso a paso. Estamos en buen momento, pero vamos con mucha humildad”; declaró el goleador de Universitario de Deportes en conversación con la prensa deportiva local luego del 3-2 frente a Cusco FC en el Estadio Monumental.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Por qué Universitario es el principal candidato al título de la Liga 1 2025?

Luego de la victoria por 3-2 ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes se asentó de mejor manera como único líder del actual campeonato y también de la tabla acumulada, con lo cual tiene la primera gran opción de quedarse con el título nacional y por ende conseguir automáticamente el tricampeonato nacional que todos los hinchas merengues sueñan con ansias en estos momentos.

Fuente: Liga1 Te Apuesto
Fuente: Liga1 Te Apuesto
Publicidad

Si bien equipos como Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC y Deportivo Garcilaso son quienes en cierta manera vienen animando el torneo a estas alturas, por juego y solidez es que los cremas parecen estar realmente muy firmes en la búsqueda de su principal objetivo. Los dirigidos por Jorge Fossati juegan cada partido como una verdadera final y jornada tras jornada evidencian un crecimiento en todo sentido, así que está muy complicado que los superen.

¿Cuál será el futuro de Álex Valera en Universitario?

Recientemente se pudo conocer la postura de la directiva de Universitario de Deportes sobre lo que sería el fututo cercano de Álex Valera en la institución y fue Álvaro Barco, Director Deportivo del club, quien tomó la palabra y evidenció que el atacante nacional podría mantenerse en el equipo con uno de los mejores acuerdos, aunque a la vez habría la chance de que nuevamente emigre al extranjero para una especie de revancha tras su repentino paso por Arabia.

“No cabe duda que se merece un contrato importante aquí. Me gustaría tener a Álex Valera durante mucho tiempo, pero de repente merece tener otra oportunidad en el extranjero. Tal vez poder venderlo y tener un beneficio tanto para el club como para él. Vamos a esperar con tranquilidad”; declaró el directivo de la ‘U’ luego del triunfo de ayer en el Estadio Monumental.

Publicidad
La sorpresiva respuesta de José Carabalí al ser consultado por César Inga: “Depende de…”

ver también

La sorpresiva respuesta de José Carabalí al ser consultado por César Inga: “Depende de…”

Universitario confirmó qué jugador extranjero se quedará la próxima temporada

ver también

Universitario confirmó qué jugador extranjero se quedará la próxima temporada

renato pérez
Renato Pérez
Lee también
¿A qué hora juega Cienciano vs. Alianza Lima en Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?
Liga 1

¿A qué hora juega Cienciano vs. Alianza Lima en Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?

Mr Peet reveló el jugador de U. de Chile que, tras vencer a Alianza Lima, se iría a Europa
Copa Sudamericana

Mr Peet reveló el jugador de U. de Chile que, tras vencer a Alianza Lima, se iría a Europa

Guerrero explosivo: La respuesta que dejó antes del Alianza vs. Cienciano
Liga 1

Guerrero explosivo: La respuesta que dejó antes del Alianza vs. Cienciano

Es ganar o dejar de soñar: las 3 sorpresas que alista Autuori para recibir a Ayacucho FC por el Clausura 2025
Sporting Cristal

Es ganar o dejar de soñar: las 3 sorpresas que alista Autuori para recibir a Ayacucho FC por el Clausura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo