Los dos clubes de México que amenazan con sacar a Jorge Fossati de Universitario

Jorge Fossati, actual entrenador de Universitario de Deportes, vuelve a aparecer en el radar del fútbol internacional. Según informó el periodista mexicano Gerardo González, el estratega uruguayo está en la mira de dos equipos de México que podrían interesarse en sus servicios en los próximos meses.

Publicidad

Publicidad

Necaxa y Pumas: los clubes que siguen a Fossati

De acuerdo con el mencionado comunicador, Jorge Fossati figuraría como una de las principales opciones para llegar a dirigir al Necaxa, en reemplazo de Fernando Gago.

Además, el DT de 72 años también estaría incluido en la lista de candidatos de Pumas UNAM, esto en caso de que el proyecto liderado por Efraín Juárez no continúe a futuro.

Estos movimientos muestran el interés que genera Fossati más allá de Perú, especialmente por su experiencia y los títulos obtenidos en el fútbol peruano, donde logró consolidarse como uno de los técnicos más exitosos de los últimos años.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su futuro?

“Me parece que entre todos tenemos que analizar, entre todos los que tenemos distintas responsabilidades en el club. Yo nunca dije “me voy”, dije que era el momento de analizar y ver por qué camino seguir y si estamos de acuerdo. Que es lo que yo vi que pasó, también lo vieron las autoridades”, señaló en primera instancia al ser consultado sobre su continuidad en la ‘U’.

Asimismo, agregó lo siguiente: “No soy de andar con especulaciones, no soy de los que hablan después que ganan. Desde que se fue el administrador dije que no podemos desenfocarnos porque estamos en plena competencia, y llegado el momento nos tendremos que sentar a conversar, pero como siempre está el que busca tergiversar, cuando todo ha sido maravilloso aquí”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El impacto que podría tener una salida

La posible salida de Jorge Fossati sería un golpe para Universitario, especialmente considerando la estabilidad que ha brindado al equipo durante su gestión. La institución ‘crema’ tendría que analizar rápidamente alternativas que mantengan el rendimiento y la competitividad en el torneo local e internacional.

Mientras tanto, los hinchas y la dirigencia del club siguen atentos a cualquier movimiento de los clubes mexicanos, conscientes de que el ‘Nono’ sigue siendo un técnico codiciado en la región.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

El técnico Jorge Fossati, de 72 años, está en la mira de dos clubes de México, según el periodista Gerardo González.

Los equipos mexicanos interesados en Jorge Fossati son Necaxa y Pumas UNAM.

Jorge Fossati es una opción para reemplazar a Fernando Gago en Necaxa.

Publicidad