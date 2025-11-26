Fue campeón en Chile con Coquimbo, ahora interesa como fichaje estrella en Universitario

Universitario de Deportes está comenzando a buscar refuerzos pensando en la temporada 2026. Se ha conocido que ahora están interesados de un jugador que ha sido campeón en el fútbol chileno hace poco. Consideran que podría ser una buena adquisición que pueda ayudar a sumar y tener un mejor plantel.

El periodista Gustavo Peralta dio a conocer que se trata del mediocampista Matías Palavecino. El argentino salió campeón con Coquimbo Unido este año, siendo importante para la obtención de este título. Juega de creativo y tiene una gran visión, por lo que podría ser el reemplazo de Jairo Concha, quien se dice que podría llegar a dejar el equipo muy pronto.

Matías Palavecino interesa en Ate (Foto: X).

“El argentino Matías Palavecino es otro jugador que interesa en Universitario de Deportes. Está en el radar, pero aún no se ha presentado propuesta. Tiene 27 años y es un volante creativo, zurdo, con la capacidad de jugar también por las bandas. Actualmente es una de las figuras de Coquimbo Unido, campeón del fútbol chileno”, fue lo que publicó el periodista en sus redes sociales.

Otro jugador que gusta en el puesto es Gonzalo Nápoli, que también viene siendo analizado como posible refuerzo. Todavía no se ha llegado a tomar una decisión. Por lo que están viendo los mejores perfiles para tener un equipo completo.

¿Quién es Matías Palavecino?

Matías Palavecino es un jugador que nació en Rosario, Argentina. Actualmente tiene 27 años de edad y como se mencionó juega en Coquimbo Unido. Según lo que se sabe mediante Transfermarkt tiene un valor de mercado de 800 mil euros y no se conoce la fecha del final de su contrato.

A lo largo de su carrera ha estado mayormente en equipos del ascenso argentino, por lo que podemos ver que salió de Rosadio Central para jugar en ASIL Lysi, después pasó a Gimnasia de Jujuy, de ahí estuvo en Patronato, hasta que llegó a Coquimbo en el año 2023, en el club tuvo un buen rendimiento que lo llevó a ser prestado a Belgrano, pero después retornó rápidamente.

Esta temporada llegó a disputar un total de 37 partidos entre la Liga y Copa de Chile, anotó 7 goles y dio 14 asistencias en 3242 minutos. Básicamente ha disputado todos los partidos como mediocampista ofensivo en este club.

