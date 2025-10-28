Aunque suene increíble, este sería el primer candidato para reemplazar a Jorge Fossati en Universitario

Universitario logró el tricampeonato de la Liga 1, pero no todo estaría bien. Tras obtener el objetivo, en las últimas horas surgió una información que dejó sorprendidos a muchos hinchas: ya hay un primer candidato para reemplazar a Jorge Fossati.

Publicidad

Publicidad

Aunque el presente deportivo de Universitario sigue siendo positivo, el futuro de Jorge Fossati no está completamente asegurado. Sucede que la directiva no lo ve como el técnico que puede lograr objetivos en el panorama internacional.

Ante esta situación, trascendió que el club ya analiza posibles alternativas en caso de una eventual salida del técnico. El primer nombre que se filtró sorprendió a más de uno: un entrenador con pasado en la Liga 1 y experiencia internacional, cuyo estilo de juego se asemeja al de Fossati y podría garantizar continuidad en el proyecto deportivo.

De esta manera, se empezó a barajar la opción de que Ricardo Gareca llegue a Universitario en reemplazo de Jorge Fossati. La decisión radica en que en la ‘U’ perciben que con el ‘Tigre’ sí lograrían alcanzar sus metas en la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

Aldo Corzo y Jorge Fossati festejando el tricampeonato de Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Por qué Universitario quiere reemplazar a Jorge Fossati?

El futuro de Jorge Fossati en Universitario podría dar un giro inesperado. Mientras el técnico uruguayo declaró que conversará sobre su continuidad con los directivos, en Ate ya suena un nombre que nadie imaginaba: Ricardo Gareca, el entrenador más querido en la historia reciente del fútbol peruano.

Desde la dirigencia crema no hubo pronunciamiento oficial, pero se sabe que el perfil de Ricardo Gareca encaja perfectamente en el estilo que Universitario busca mantener: liderazgo, jerarquía y trabajo a largo plazo.

Publicidad

Publicidad

El periodista Giancarlo Granda declaró que Ricardo Gareca es una opción para Universitario ante una probable salida de Jorge Fossati: “Me dijeron que el próximo año, Gareca puede entrar en el panorama de Universitario. Es un técnico que gusta, ojo con eso”, comentó en Radio Nacional.

Ricardo Gareca dirigiendo a la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Hasta cuándo Jorge Fossati tiene contrato con Universitario?

Jorge Fossati tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según información de último minuto de Transfermarkt.

Publicidad

Publicidad

ver también El millonario monto que ganó Universitario al consagrarse como tricampeón de la Liga 1

¿Cuánto gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última información de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.