Héctor Cúper podría ser el nuevo técnico de Universitario. Recordemos su pasado como entrenador, y cómo lo llegó a calificar Ronaldo Nazario.

El mercado de pases peruano se ha sacudido con la noticia confirmada por el periodista Gustavo Peralta: Héctor Cúperes el candidato de mayor peso para dirigir a Universitario de Deportes. El estratega argentino, que actualmente tiene 70 años, aparece como la opción de jerarquía que busca la institución para retomar el protagonismo.

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Tras los cambios en la gestión del club, la nueva directiva apuesta por un perfil de autoridad mundial para el Torneo Clausura. Cúper llegaría con la misión de imponer disciplina y orden táctico en un vestuario que requiere un liderazgo fuerte tras los últimos resultados negativos.

Trayectoria y Palmarés: Los éxitos del estratega de 70 años

Héctor Cúper es un técnico con un recorrido envidiable en la élite del fútbol europeo y mundial. Su nombre quedó grabado en la historia al llevar al Valencia a dos finales consecutivas de la Champions League (2000 y 2001), demostrando una capacidad táctica superior con planteles ordenados.

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En su vitrina personal destacan tres títulos oficiales: la Copa CONMEBOL de 1996 con Lanús y dos Supercopas de España (1998 con Mallorca y 1999 con Valencia). Su experiencia internacional más reciente fue al mando de la selección de Siria, donde dirigió hasta mediados de 2024.

“El peor entrenador”: La dura calificación de Ronaldo Nazário

A pesar de su capacidad para armar equipos competitivos, su relación con las grandes estrellas ha tenido episodios críticos. El caso más famoso es el de Ronaldo Nazário, quien en múltiples entrevistas ha calificado a Cúper como el “peor entrenador” de su exitosa carrera.

El “Fenómeno” criticó duramente la rigidez del argentino y sus métodos de entrenamiento, los cuales consideraba perjudiciales para su condición física tras sus lesiones. Esta falta de sintonía provocó que Ronaldo abandonara el Inter de Milán en 2002 para unirse a los “Galácticos” del Real Madrid.

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Las anécdotas del vestuario: El reto de los 5 kilómetros

La autoridad de Cúper es innegociable, como lo demuestra la famosa anécdota del reto defensivo en Italia. El DT desafió a Ronaldo a defender 10 jugadas de uno contra uno frente a sus compañeros para permitirle viajar a Brasil; el delantero cumplió y el resto del equipo terminó corriendo 5 kilómetros como castigo.

Asimismo, Cúper mostraba su lado más minucioso al desalojar el gimnasio para que Ronaldo se pesara sin la mirada de sus compañeros para evitar burlas. Este manejo de las individualidades bajo un régimen de estricta disciplina es lo que la directiva crema busca replicar en el Perú.

¿Qué esperar de su posible llegada a Universitario?

La incorporación de un técnico de 70 años con este bagaje representaría uno de los fichajes más mediáticos de la Liga 1. Su estilo es pragmático y conservador, lo que garantiza un equipo difícil de batir, aunque signifique sacrificar en ocasiones el espectáculo ofensivo.

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Héctor Cúper y su distancia con Ronaldo. (Foto: X).

El reto principal para la directiva será cerrar el acuerdo económico, dado que el salario del argentino es sumamente elevado para el medio local. De concretarse, Universitario pasaría a tener un banquillo con una experiencia mundialista que pocos equipos en Sudamérica pueden presumir hoy en día.

DATOS CLAVE

El técnico argentino Héctor Cúper, de 70 años, es el principal candidato para dirigir Universitario.

Héctor Cúper registra tres títulos oficiales, incluyendo dos Supercopas de España con Mallorca y Valencia.

La experiencia internacional más reciente de Héctor Cúper fue con la selección de Siria en el año 2024.