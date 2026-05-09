Universitario de Deportes trabaja en cerrar a su nuevo entrenador, Héctor Cúper nace como el gran candidato a firmar con los 'cremas'.

Universitario de Deportes ya tiene definido el entrenador que quiere para formar su nuevo comando técnico pensando en el Torneo Clausura. Según lo que se ha podido conocer por el periodista Gustavo Peralta, el hombre que se pone como uno de los grandes candidatos no es otro que Héctor Cúper.

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En Ate están de acuerdo que en estos momentos necesitan a un entrenador que tenga voz de mando, con experiencia y por eso van tras los pasos del veterano DT de 70 años. Hoy mismo se encuentra sin equipo, por lo que termina siendo mucho más sencillo poder negociar con él e intentar convencerlo para que llegue al club.

Héctor Cúper como entrenador de Siria (Foto: Getty).

No obstante, se siguen analizando nombres por parte de la directiva de Universitario. Eso sí, ven al DT como “El Fossati argentino” según las palabras del comunicador.

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¿Quién es Héctor Cúper?

Héctor Cúper es un veterano entrenador que nació en Chabás, Argentina en 1955. Ha pasado su carrera de fútbol en varios países, ya sea como DT principal en importantes clubes, así como también lo ha hecho en selecciones. Por lo que su experiencia habla por si sola con solo mencionar los equipos a los que ha tenido a su mando.

A diferencia de anteriores entrenadores, el argentino prefiere el esquema de 4-4-2, jugando más que todo como la vieja escuela. Algo que en este caso estaría algo alejado de lo que normalmente utiliza el cuadro ‘crema’. Podría llegar a ser un nuevo comienzo para los de Ate o simplemente el entrenador tendría que adaptarse al sistema de 3-5-2 que emplean normalmente en el club tricampeón.

Héctor Cúper en el Mundial 2018 (Foto: Getty).

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Ahora, un factor importante que hay que tener en cuenta es su último tiempo, en el que ha estado pasando de selección en selección. No ha tenido mucha continuidad como entrenador. No dirige desde mediados del 2024, lo cual podría ser un punto en su contra.

¿Qué otros candidatos busca Universitario?

El mismo Gustavo Peralta también habló de los otros candidatos que se vienen manejando. Sobre Kily González y Omar de Felippe lo cierto que ya hubo reunión, pero no se ha dado ninguna negociación para contratarlos como se viene especulando. Por el momento, no se ha dado avances en estas charlas.

Pablo “Vitamina” Sánchez es otro que interesa, la cláusula de salida de Olimpia no es muy alta. Si bien podría ser opción, también se conoce que podría renovar pronto, así que en este caso tendrían que apurarse.

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Por último, Diego Aguirre solo podría llegar si sale de Peñarol. En Ate no están dispuestos a pagar cláusulas de salida, más que todo debido a la inversión que ya se ha hecho con entrenadores y sobre todo con la salida de Javier Rabanal.

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