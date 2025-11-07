Es tendencia:
Álex Valera volvió tendencia a Ronaldo Nazário por su nuevo corte y así reaccionaron los hinchas de Universitario

El 'Cholo' Valera se volvió viral por el corte de cabello que popularizó Ronaldo Nazário. Mira los comentarios en redes.

Por Hugo Avalos

Álex Valera, como si fuera Ronaldo Nazário.
© Composición BolavipÁlex Valera, como si fuera Ronaldo Nazário.

Álex Valera cumplió con la promesa que le hizo a Aldo Corzo poco antes de lograr el tricampeonato nacional. Se cortó el pelo como si fuera Ronaldo Nazário en aquel mítico Mundial 2002 con la Selección de Brasil. Por tal motivo, el ‘Fenómeno’ se volvió tendencia durante el partido Universitario vs. Deportivo Garcilaso en la noche de este viernes.

Hace algunos días se pudo ver cómo Álex Valera cumplió con el corte de cabello que le había dicho que cumpliría a Aldo Corzo si se lograba el tercer título nacional consecutivo. Una vez que cumplió con la ‘U’ lo hizo también con su propio pelo.

El corte es idéntico al que tuvo Ronaldo Nazário a comienzos de siglo donde sólo se resalta el cabello en la parte de adelante de la cabeza, mientras que el resto está todo rapado. Por tal motivo, el atacante ‘crema’ fue apodado “Nazário Valera”.

Los comentarios de los hinchas de Universitario sobre Álex Valera y Ronaldo Nazário

En la red social X (Twitter), hubo varios comentarios en relación a Álex Valera y su corte de pelo como si fuera Ronaldo Nazário. Es que muchos se percataron sobre este nuevo peinado recién en el partido entre Universitario y Deportivo Garcilaso. Por eso, el propio delantero brasileño hasta se volvió tendencia en Perú.

Entre los comentarios para Álex Valera destaca lo de un hincha de Universitario donde destaca el “aura” que le da ese peinado ‘a lo Ronaldo’. “No hay una foto con más AURA en el futbol peruano que la de Alex Valera jugando con el corte de Ronaldo Nazario“, tiró.

Por supuesto, llamó mucho la atención este corte, a tal punto que hubo algunos comentarios en tono de burla para el atacante, ya que es un peinado muy poco común, incluso en el mundo del fútbol.

Los comentarios de burla para Álex Valera por su corte ‘a lo Ronaldo’ (X).

Álex Valera es el máximo goleador de Universitario en Liga 1 2025

Álex Valera lleva 16 goles en Liga 1 de Perú en este 2025. En el Torneo Apertura había anotado siete (7), mientras que en el Clausura tiene un mejor número, ya que lleva nueve (9) anotados. Está entre los máximos goleadores del torneo, aunque lejos de los 24 tantos de Facundo Callejo (Cusco FC).

DATOS CLAVES

  • Álex Valera se rapó el pelo al estilo Ronaldo Nazário tras el tricampeonato.
  • El corte de pelo de Valera fue tendencia durante el partido de Universitario vs. Deportivo Garcilaso.
  • Álex Valera es el máximo goleador de Universitario en Liga 1 2025 con 16 goles.
