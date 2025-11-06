Alex Valera, el delantero de Universitario de Deportes, se ha convertido en el centro de atención tras cumplir una promesa insólita: raparse la cabeza al estilo de Ronaldo Nazário en el Mundial 2002 para celebrar el tricampeonato peruano. Este gesto, que generó gran revuelo en redes sociales, nació de una broma del capitán Aldo Corzo días antes de la final.

Alex Valera copió el look de Ronaldo Nazário

Una vez consumado el triunfo de la “U”, el club compartió en sus plataformas el video de Valera con su nuevo look, acompañado del mensaje “𝗣𝗥𝗢𝗠𝗘𝗦𝗔 𝗖Ⓤ𝗠𝗣𝗟𝗜𝗗𝗔, 𝗚𝗢𝗟𝗘𝗔𝗗𝗢𝗥”. La imagen del atacante luciendo el icónico “cerquillo” junto a su barbero evidenció el buen ambiente dentro del equipo.

Alex Valera al estilo Ronaldo Nazário. (Foto: X).

La repercusión del peinado trascendió lo deportivo como era de esperarse. Compañeros y aficionados no tardaron en apodarlo “Nazário Valera”, una fusión que no solo celebra el cumplimiento de su palabra, sino también su gol decisivo en la final. Este nuevo apodo se viralizó rápidamente.

Ronaldo Nazário ahora está en Universitario

La creatividad de los hinchas llevó la celebración a un nivel tecnológico. Utilizando Inteligencia Artificial, compusieron una pegadiza canción dedicada a Valera y su corte, repitiendo el estribillo “NAZÁRIO VALERA”, consolidando así el apodo en la cultura popular del club.

El gesto de Valera no es solo una anécdota; evoca el contexto del corte original de Ronaldo en 2002, cuando el astro brasileño lo usó para desviar la atención de una lesión. Para Valera, este peinado simboliza un ciclo exitoso y la alegría compartida con su afición.

Universitario tiene ahora un gran video viral

De cara a la próxima temporada, Alex Valera no solo vestirá la camiseta de campeón, sino que también lucirá un peinado con una gran carga histórica. El apodo “Nazário Valera” y la canción con IA son testimonio del impacto del tricampeonato y del liderazgo del goleador. La afición se pregunta si este look heredado del ‘Fenómeno’ traerá consigo más títulos y, sobre todo, muchos más goles.

