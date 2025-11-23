El mediocampista chileno de Universitario de Deportes, Rodrigo Ureña, ha generado inquietud en el club tricampeón al exigir una reunión con la directiva para obtener explicaciones sobre la polémica sanción de seis fechas que lo marginó del Torneo Clausura, a pesar de tener contrato vigente por un año más.

Publicidad

Publicidad

Rodrigo Ureña advierte en Universitario

Aunque la continuidad de Jorge Fossati es la principal preocupación, el ‘Pitbull’, pieza fundamental en el esquema crema, hizo pública su incomodidad en declaraciones a Fútbol en América, dejando claro que su reclamo no es por una mejora salarial o una salida.

Rodrigo Ureña en la Copa Libertadores. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

La verdadera molestia de Ureña radica en el castigo impuesto por la Comisión Disciplinaria de la FPF tras el último clásico ante Alianza Lima. El jugador cuestionó la base de la sanción, que se mantuvo en Apelaciones por un supuesto insulto a un árbitro asistente y la reincidencia, a pesar de que el futbolista no estuvo convocado por lesión.

Publicidad

Publicidad

¿Se va Rodrigo Ureña de Universitario?

“Principalmente, tengo cosas puntuales que tocar como el tema de mi sanción… Estoy esperando explicaciones, el por qué fueron, no hay videos, no hubo absolutamente nada y me privaron de jugar un montón de tiempo”, sentenció Ureña, reviviendo el sentir de “persecución personal” que expresó en septiembre.

ver también Tras perder ante Chankas, la primera salida confirmada de Universitario

Tweet placeholder

Si bien Universitario apeló en su momento, Ureña siente que la institución no le brindó el respaldo o la claridad suficiente, y ahora exige respuestas directas. Su mensaje en televisión es visto como un ultimátum: la estabilidad y el rendimiento del jugador en 2026 dependen de la calidad de las gestiones y explicaciones que reciba sobre el costo personal y deportivo de la sanción.

Publicidad

Publicidad

Universitario debe tomar determinaciones

Resolver esta disconformidad del chileno es ahora un tema prioritario, no solo para asegurar el buen desempeño de uno de sus jugadores más influyentes, sino para reafirmar el respaldo institucional al plantel en temas disciplinarios. La hinchada se pregunta si el motor del mediocampo se siente respaldado lo suficiente para cumplir su contrato hasta el final.

DATOS CLAVE