Tras perder ante Chankas, la primera salida confirmada de Universitario

El golpe tras la caída ante Los Chankas no tardó en sacudir a Universitario: se conoció la primera salida confirmada del plantel, Diego Churín no seguirá en el equipo. La noticia cayó como una bomba en la interna crema, especialmente porque el delantero llegó como una apuesta fuerte para la temporada y no logró consolidarse como se esperaba.

La derrota por 3-1 dejó heridas profundas y la dirigencia decidió mover fichas de inmediato. Según el periodista Gustavo Peralta, el ciclo de Diego Churín estaba prácticamente cerrado desde hace semanas y ahora se confirmó al no conseguir el objetivo para que sea renovado.

El periodista Gustavo Peralta confirmó la primera salida de Universitario: “Diego Churin ya no continuará en Universitario. Su contrato tenia una cláusula de renovación automática, pero al no cumplir con los objetivos no fue necesario que vaya a Andahuaylas”.

En el entorno de Universitario se comenta que la salida del atacante es solo el primer paso de una reestructuración más amplia que podría incluir a otros nombres del plantel. El rendimiento irregular de Diego Churín obligó a una reflexión interna, y la dirigencia quiere evitar que se repitan los mismos errores en la próxima campaña.

Diego Churín festejando el título de Universitario. (Foto: Liga 1)

Los números de Diego Churín en Universitario

Diego Churín marcó 5 goles en Universitario en 22 partidos disputados en la Liga 1. En líneas generales, el delantero fue calificado con 6.93 de puntuación en promedio por Sofascore.

Con su salida confirmada, Universitario deberá buscar opciones en el mercado para reforzar la delantera. El club necesita un atacante que garantice goles y regularidad, dos factores que el equipo no ha encontrado este año.

¿Qué jugadores se van de Universitario?

Universitario decidió que Diego Churín será uno de los jugadores que no seguirá. Además del atacante, también se debaten las salidas de Sebastián Britos y Rodrigo Ureña.

¿Qué jugadores de Universitario siguen para el 2026?

Universitario confirmó que Matías Di Benedetto, Jairo Vélez y Williams Riveros son algunos de los jugadores que sí seguirán de cara a la temporada 2026.

Datos claves

Diego Churín no seguirá en Universitario y es la primera salida confirmada del plantel.

El contrato de Diego Churín no se renovó por no cumplir con los objetivos deportivos.

El delantero Diego Churín anotó 5 goles en 22 partidos disputados en la Liga 1.

