Dónde ver EN VIVO Universitario vs Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura: canales de TV y streaming online

Ambos equipos se enfrentan HOY, viernes 24 de julio, por la fecha 2 del Clausura 2026. Revisa los horarios y dónde ver el partido EN VIVO.

Universitario y Cusco FC protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 HOY, viernes 24 de julio, en las instalaciones del estadio Monumental.

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Ambos llegan tras debutar con un triunfo y buscarán mantenerse en los primeros lugares. Además, el encuentro marcará el regreso a Ate de Javier Rabanal y Miguel Silveira, quienes enfrentarán por primera vez a su exequipo tras su paso por el conjunto crema.

¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs Cusco FC?

Los partidos de la Liga 1 2026 pueden verse de forma exclusiva por L1 MAX y la plataforma de streaming Liga 1 Play, señales administradas por la Federación Peruana de Fútbol junto a 1190 Sports.

Los hinchas podrán seguir el encuentro a través de DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Win y Best Cable. Además, tendrán la opción de verlo desde celulares, tablets o computadoras mediante la plataforma Liga 1 Play.

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Por su parte, Bolavip Perú realizará una cobertura completa del encuentro con la previa, el minuto a minuto, los goles, las mejores incidencias, las declaraciones de los protagonistas y el resumen una vez finalizado el partido.

¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC?

Universitario y Cusco FC se enfrentarán este viernes 24 de julio desde las 20:30 horas de Perú en el estadio Monumental. Estos son los horarios del partido en los diferentes países:

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Perú, Colombia y Ecuador: 20:30 horas

20:30 horas Bolivia, Chile y Venezuela: 21:30 horas

21:30 horas Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22:30 horas

22:30 horas España: 03:30 horas del sábado 25 de julio

03:30 horas del sábado 25 de julio Nueva York (Estados Unidos): 21:30 horas

21:30 horas Miami (Estados Unidos): 21:30 horas

¿Cómo llegan ambos equipos?

Universitario afrontará un exigente desafío frente a Cusco FC en el Estadio Monumental. El cuadro crema llega con confianza tras imponerse por 2-1 a ADT en Tarma, un resultado que le permitió arrancar el Torneo Clausura con tres puntos y reforzar su buen momento.

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En la otra vereda estará un Cusco FC que también debutó con una victoria contundente. El elenco imperial goleó 4-1 a Alianza Atlético en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y ahora intentará trasladar ese poder ofensivo a su visita a Ate para seguir en la parte alta de la tabla.

DATOS CLAVES

Universitario enfrentará a Cusco FC este viernes 24 de julio en el Monumental.

El encuentro por el Torneo Clausura iniciará a las 20:30 horas.

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