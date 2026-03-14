¡Alineaciones confirmadas! Real Madrid vs. Elche EN VIVO y GRATIS por LALIGA 2025-26 vía DSports y DGO: minuto a minuto

Sigue EN VIVO el partido entre Real Madrid y Elche por la fecha 28 de LaLiga. El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del estadio Santiago Bernabéu y será transmitido por las pantallas de DirecTV Sports y Movistar Plus+. Además, podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final por internet a través de la página web de Bolavip Perú.