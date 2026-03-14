Sigue EN VIVO el partido entre Real Madrid y Elche por la fecha 28 de LaLiga. El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del estadio Santiago Bernabéu y será transmitido por las pantallas de DirecTV Sports y Movistar Plus+. Además, podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final por internet a través de la página web de Bolavip Perú.
¡Alineaciones confirmadas! Real Madrid vs. Elche EN VIVO y GRATIS por LALIGA 2025-26 vía DSports y DGO: minuto a minuto
Ambos equipos buscarán sumar de a tres para poder mejorar su posición en la tabla. Sigue las acciones en vivo.
¡Alineación confirmada de Elche!
Dituro, Petrot, Affengruber, Chust, Germán, Neto, Redondo, Febas, Sangare, Cepeda y André Da Silva.
¡Alineación confirmada del Real Madrid!
Courtois, Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran Gracía, Valverde, Thiago, Tchoauméni, Camavinga, Brahim Díaz y Vinicius Jr.
Así luce el estadio Santiago Bernábeu
Todo está listo en el Estadio Santiago Bernabéu para el duelo entre Real Madrid y Elche.
Últimos enfrentamientos entre ambos equipos
- Elche 2-2 Real Madrid / LaLiga 2025
- Real Madrid 4-0 Elche / LaLiga 2023
- Elche 0-3 Real Madrid / LaLiga 2022
- Real Madrid 2-2 Elche / LaLiga 2022
- Elche 1-2 Real Madrid / Copa del Rey 2022
¿Cómo llegan ambos equipos?
La tabla de posiciones muestra la diferencia entre Real Madrid y Elche: mientras los 'merengues' pelean por el título de LaLiga, la visita lucha por mantenerse en la categoría. El cuadro madrileño llega tras un importante triunfo como visitante ante Celta de Vigo, mientras que Elche viene de caer frente a Villarreal.
¿Dónde ver Real Madrid vs Elche?
La transmisión del partido entre Real Madrid y Elche podrá seguirse en Latinoamérica a través de las pantallas de DSports y la plataforma de streaming DGO. En España, el encuentro será emitido por Movistar Plus+ y LaLiga TV Bar.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche?
El duelo entre Real Madrid y Elche se disputará a las 15:00 horas de Perú. En Argentina, Chile, Paraguay y Brasil el encuentro comenzará a las 17:00 horas.
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Real Madrid y Elche!
Buen día a todos los lectores de Bolavip Perú. Sigue el minuto a minuto del gran duelo entre Real Madrid y Elche por la jornada 28 de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu.