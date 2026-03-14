Miguel Araujo reveló la razón por la que llegó a Sporting Cristal y no a Alianza Lima: “Yo requería una ayuda”

Uno de los nuevos líderes de Sporting Cristal es sin duda alguna Miguel Araujo. A pesar de su pasado en Alianza Lima, hoy nadie puede discutir que es recontra titular en el equipo rimense y por ello es que se animó a una confesión bastante importante sobre el momento que le tocó volver al país. Sabiendo de su hinchaje por los colores blanquiazules, resulta que desde Matute no pudieron ayudarlo.

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¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Miguel Araujo estuvo entrenando mucho tiempo en Videna luego de algunos inconvenientes en Portland Timbers de la MLS de los Estados Unidos. Fueron varios meses que estuvo parado y trabajando por su cuenta, así que mientras necesitaba una ayuda para solucionar un tema de trámites apareció Sporting Cristal para apoyarlo y no Alianza Lima.

Fuente: Getty Images.

“El tema fue porque yo requería una ayuda. Yo estuve en Portland y quería irme del club, me enviaron mal los papeles y para sacar la green card la enviaron a Bahamas. No podía viajar y mi pasaporte estaba en Estados Unidos. Yo solo quería que peleen mi dinero en ese club porque me había mandado acá a Perú y mis papeles a otro lado. No quería saber nada de ese club y quería una ayuda para eso”; contó Miguel Araujo en ‘Hazme el aguante‘.

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De acuerdo a los intereses que generó en la Liga 1, el defensor manifestó lo siguiente respecto a la diferencia entre Sporting Cristal y Alianza Lima. “Estuve en conversaciones con ellos. Fue por ese tema que firmé, por la ayuda que me brindaron. ‘Chalaquita’ y Joel Raffo, ellos facilitaron la ayuda del club hacia mí. Yo solamente quería que me ayuden en ese tema, en Alianza me dijeron que me podían ayudar, pero por el lado de ellos no vi avance y de Cristal sí“.

Lo que se le viene a Miguel Araujo con camiseta de Sporting Cristal

ver también El sentir de Paulo Autuori ante las versiones que lo alejan de Sporting Cristal: “Está cansado”

Tras conocer la verdadera razón por la que finalmente Miguel Araujo llegó a Sporting Cristal y no Alianza Lima como quizá muchos pensaron en un inicio, ahora el defensor nacional está totalmente enfocado en los objetivos del equipo rimense tanto a nivel de Liga 1 como en Copa Libertadores. A pesar de las críticas que genera el nivel actual del plantel, sabemos que tienen chances mejorar en esta etapa de la temporada 2026.

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En el marco de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal enfrentará a Sport Boys el domingo 15 de marzo a las 11:00 horas en el Estadio Alberto Gallardo y luego deberán esperar el sorteo de Conmebol para conocer a sus próximos rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En resumen, la decisión de Miguel Araujo de llegar al Rímac le salió muy bien ya que hoy es titular y nadie discute su liderazgo en la cancha.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Miguel Araujo fichó por Sporting Cristal tras no recibir apoyo de Alianza Lima con sus trámites.

fichó por tras no recibir apoyo de con sus trámites. Joel Raffo facilitó la ayuda legal que el defensor necesitaba para desvincularse del Portland Timbers .

facilitó la ayuda legal que el defensor necesitaba para desvincularse del . Sporting Cristal enfrentará a Sport Boys este domingo 15 de marzo a las 11:00 horas.

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