Christian Dingert, árbitro del Leverkusen vs. Bayern Múnich, confesó error en expulsión a Luis Díaz: “Revisé las imágenes, la roja fue muy severa”

Luis Díaz marcó un gol para el empate 1-1 entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, pero también fue expulsado por una jugada polémica. Según se pudo ver en el partido, el árbitro Christian Dingert consideró que el ‘Guajiro’ simuló una falta del arquero Janis Blaswich buscando, presuntamente, el penal. El juez le sacó la segunda tarjeta amarilla, que derivó en la roja. Sin embargo, tras el partido, reconoció un error.

Publicidad

Publicidad

Bayern Múnich logró empatar un duro partido ante Bayer Leverkusen gracias al gol de Luis Díaz en el segundo tiempo. Poco después, el jugador de la Selección Colombia se fue expulsado, aunque la jugada dejó una gran polémica respecto a la severidad del árbitro al considerar una presunta simulación.

Tweet placeholder

Luis Díaz vino en velocidad buscando el balón dentro del área y Blaswich salió al cruce. El colombiano tocó el balón antes de anticipo del guardameta del Leverkusen y cayó dentro del área. Para Dingert, simulación, segunda tarjeta amarilla y expulsión. Pero, tras el partido, su opinión cambió.

Publicidad

Publicidad

Christian Dingert reconoció error en la expulsión de Luis Díaz

Después del partido, en los vestuarios, todo cambió. La opinión de Christian Dingert fue diferente. Hubo muchos comentarios cuestionando la decisión del juez y éste reconoció que la expulsión fue exagerada, ya que se puede interpretar que no hubo simulación.

ver también Mientras disfruta de Bayern Múnich, en Barcelona se arrepienten de no contar con Luis Díaz: “Habría sido la mejor delantera del mundo”

“Durante el partido, interpreté la jugada como una simulación. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; ahora no la sacaría“, aseguró el árbitro en declaraciones a Sky Sport.

Publicidad

Publicidad

Christian Dingert reconoció que no debió ser expulsión para Luis Díaz (X @andresweiss_).

Esta opinión coincide con lo que había dicho el director deportivo Max Eberl. “Acabo de hablar con Dingert, todo está bien, fue un buen diálogo. También dijo que la segunda tarjeta no era amarilla. Para él, estaba claro que fue una simulación, pero ahora ha visto las imágenes y dijo que no fue para segunda amarilla“, dijo también al citado medio.

¿Bayern Múnich hará reclamo para que le saquen la tarjeta roja a Luis Díaz?

Bayern Múnich cuenta con muchas bajas para el partido por Bundesliga ante Union Berlin el próximo sábado 21 de marzo. Además de Luis Díaz, Nicolás Jackson fue expulsado ante Leverkusen. Ellos estarán ausentes al igual que Manuel Neuer, Jonas Urbig, Hiroki Ito, Jonathan Tah, Alphonso Davies y Jamal Musiala.

Publicidad

Publicidad

Por lo tanto, para Vincent Kompany habrá mucho trabajo por hacer para armar el once inicial en la próxima jornada. Así, es posible que el Bayern vea la posibilidad de hacer un reclamo para que a Luis Díaz le saquen la tarjeta roja y, así, pueda estar a disposición ante Union Berlin. Todo dependerá de lo que defina el club en las próximas horas.

Todos los partidos de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga 2025-26 se pueden disfrutar por la pantalla de Disney+. Recordá que hasta el 31 de marzo, los clientes nuevos y los que regresen que sean elegibles podrán suscribirse con hasta un 70% de descuento durante 2 meses.

Datos claves

Luis Díaz marcó el gol del empate 1-1 entre Bayern Múnich y Leverkusen.

marcó el gol del empate 1-1 entre Bayern Múnich y Leverkusen. Christian Dingert reconoció oficialmente que la expulsión por simulación fue un error.

reconoció oficialmente que la expulsión por simulación fue un error. 21 de marzo jugará Bayern Múnich contra Union Berlin con ocho ausencias confirmadas.

Publicidad