Se reveló el jugador que Jorge Fossati pidió para Universitario en 2026: “Hay una negociación”

Ya habiendo obtenido el tricampeonato a una fecha del cierre del Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes ha centrado totalmente su atención en la planificación de la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

El primer punto en la agenda es definir renovaciones y posibles incorporaciones. En ese contexto, se dio a conocer que Jorge Fossati ha solicitado la contratación de un jugador específico para el próximo año.

Jorge Fossati pidió a jugador para el 2026

Tras un evento desarrollado en el Estadio Lolo Fernández, el director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, abordó varios temas relacionados con el plantel y sorprendió al revelar que el técnico uruguayo desea contar con Jairo Vélez para la Liga 1 2026 y la próxima edición de la Copa Libertadores.

Universitario tomó una decisión sobre el futuro de Jairo Vélez.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, el dirigente indicó que el club está realizando todos los esfuerzos posibles para adquirir la carta pase del ecuatoriano, quien llegó cedido desde la Universidad César Vallejo. Sin embargo, reconoció que se trata de una negociación difícil.

“Vamos a hacer todo lo posible. Tenemos la mejor intención de poder contar con él. Es un jugador que Jorge (Fossati) lo quiere. Es cierto que hay una negociación, no solo con él en términos de renovación, sino también con Vallejo, pero como te repito, vamos a hacer todo el esfuerzo por tenerlo el próximo año”, explicó en una conversación con los medios de comunicación.

ver también ¿Jorge Fossati se va de Universitario?: “¿Cómo me va a atar un contrato que yo…”

Publicidad

Publicidad

¿Jairo Vélez quiere seguir en Universitario?

Jairo Vélez ha expresado en varias ocasiones su intención de permanecer por mucho más tiempo en Universitario; sin embargo, aclaró que su futuro dependerá de las negociaciones entre los clubes involucrados. Del mismo modo, manifestó su satisfacción por la oportunidad de haber vestido la camiseta de un equipo grande.

“Están las intenciones de quedarme, pero estamos esperando que termine el torneo. Depende de ellos, depende más de Universitario que de mi lado. La ‘U’ es un equipo distinto y es algo que vivo por primera vez. Es un equipo grande, es todo distinto, todo futbolista sueña con llegar a un equipo grande. Estoy muy contento”, expresó el volante al término del choque ante Sporting Cristal semanas atrás.

DATOS CLAVES

El técnico Jorge Fossati solicitó la contratación del jugador Jairo Vélez para la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

Jairo Vélez llegó a Universitario cedido desde la Universidad César Vallejo, lo que complica la negociación de su carta pase.