Sebastián Britos cuestionó a Universitario por su salida del club: “Me hubiera gustado…”

Una de las grandes bajas de Universitario de Deportes para el próximo año 2026 es la del portero Sebastián Britos. El cuadro ‘crema’ tomó la dura decisión de cortar lazos tras la finalización de su contrato. Esto debido a que no lo consideraron para poder estar la siguiente temporada y tendrán un nuevo portero en el arco.

El pasado sábado se hizo el anuncio de su salida de forma inesperada. Incluso el futbolista fue encontrado en el aeropuerto Jorge Chávez y le preguntaron sobre su continuidad, pero este respondió algo molesto que ya se había hecho público que no seguía en el club.

Sebastián Britos molesto por la forma en la que salió de Universitario

Sebastián Britos no se va nada contento de Universitario de Deportes, pero lo que más alimentó su malestar es la forma en la que se dio todo. En este caso, el portero contó que pudieron haber tomado mejor la decisión de su salida. “Me hubiera gustado que la forma o el momento que informaron mi salida sea distinta. La decisión la habían tomado de antes”, explicó para Fútbol como Cancha.

Por otro lado, habló de Jorge Fossati, con el cual no tendría ningún problema. Incluso terminó viajando con él rumbo a Uruguay, así que tuvieron un buen tiempo para poder conversar sobre la situación. Incluso reveló que le contó que es lo que terminó pasando.

“Conversé con Jorge (Fossati). De hecho, viajamos juntos, pero conversamos con todo el cuerpo técnico. Mis respetos a todos ellos. Él me contó como fue la situación”, agregó el portero.

¿Qué dijo Sebastián Britos de la llegada de Diego Romero?

De igual forma, el veterano portero uruguayo terminó hablando sobre lo que le depara a Diego Romero. Quien será el que lo reemplace en el arco desde la próxima temporada. Un golero que ha dado seguridad en los últimos tiempos y que le tocó su oportunidad en el arco ‘crema’.

“Si lo han hecho volver (Diego Romero) es porque el club lo necesitará…Lo único que sé es que el lugar que yo ocupé no es fácil. Si lo puede hacer (Diego Romero), depende de él. No es fácil estar plantado en el arco de la ‘U’. Tengamos en cuenta que está en el equipo más grande del país”, manifestó Britos.

¿Dónde tapará Sebastián Britos?

Por el momento, el portero no la tiene clara y ha dejado en claro que no destaca volver al Perú. Pues hay algunos clubes que están interesados en contar con sus servicios. Así que esta puede ser su oportunidad para tener una revancha en otro cuadro del país.

“No descartó volver a Perú. No me puedo dar el lujo de descartarlo, más por el cariño y respeto que recibí. Creo que en la altura fue donde mejor me iba…A mí no me han llamado. Sí, tengo entendido que hay interés de varios clubes, creo que de Perú también”, sentenció.

