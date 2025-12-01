La intensa rivalidad entre los delanteros Hernán Barcos y Alex Valera se reaviva casi cuatro meses después de un explosivo Clásico que dejó al país en vilo. Tras confirmarse la salida del ‘Pirata’ Barcos del equipo blanquiazul, Valera fue consultado sobre el fin del ciclo de su colega. El atacante ‘crema’ optó por una respuesta profesional, pero notablemente fría y distante, reavivando el debate entre aficionados y la prensa deportiva.

La pelea entre Alex Valera y Hernán Barcos

La polémica se remonta al empate sin goles del 24 de agosto de 2025 en el Estadio Monumental. En aquel encuentro, ambos goleadores protagonizaron un fuerte cruce verbal que requirió la intervención de sus compañeros y una amonestación arbitral. La disputa escaló a lo público cuando Barcos, post-partido, tildó a Valera de “muerto” y “cobarde” por supuestamente faltarle el respeto, al mismo tiempo que criticaba la postura del jugador de la ‘U’ respecto a sus desconvocatorias de la Selección Peruana.

Alex Valera y Hernán Barcos discutiendo en un clásico. (Foto: X).

En una reciente entrevista con Willax Deportes, Valera se vio forzado a opinar sobre la no continuidad de Barcos en el clásico rival. Lejos de ofrecer un reconocimiento a la trayectoria del argentino, el delantero de Universitario eligió un tono escueto y cortante, buscando zanjar cualquier posibilidad de reconciliación o comentario profundo sobre el asunto extradeportivo.

Alex Valera recordó la polémica discusión

“No, no tengo nada que decir. Solamente desearle mucha suerte”, fueron sus palabras exactas, añadiendo luego una frase interpretada como un intento de desmarcarse del conflicto mediático: “Yo con el trabajo de las personas no me meto. Le deseo mucha suerte y para mí, como digo, ya quedó todo en el campo de juego, no pasó nada. Y solamente eso, desearle mucha suerte”, sentenció Valera.

La insistencia de Valera en que “todo quedó en el campo” choca con el impacto mediático que tuvieron las explosivas declaraciones de Barcos en agosto, que llevaron la disputa más allá del césped. Analistas deportivos han interpretado esta nueva postura del ‘crema’ –vista como indiferencia ante la situación profesional de su rival– como una señal clara de que la relación entre ambos sigue siendo tensa y completamente irreconciliable.

Diferentes futuros entre los rivales

De esta forma, la fricción entre el máximo goleador del siglo XXI de Alianza Lima y el referente ofensivo del tricampeón nacional suma un nuevo capítulo. Con el futuro de Barcos en el aire y Valera consolidado en el club de Ate, se espera la reacción del experimentado delantero argentino ante la última y distante declaración de su rival.

