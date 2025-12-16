Pablo Guede fue presentado de manera oficial como nuevo director técnico de Alianza Lima. Llegó en las últimas horas a Lima y tuvo su acto de presentación en donde dejó muchas frases importantes en la conferencia de prensa. Una de sus frases más desafiantes fue directamente contra Universitario de Deportes, clásico rival blanquiazul.
Mucho se ha hablado sobre Pablo Guede como reemplazo de Néstor Gorosito en la dirección técnica de Alianza Lima. Por lo pronto, el argentino ya impuso su perspectiva para lo que será un 2026 en donde el club cumple 125 años de vida y buscará hacer un mejor papel que en 2025.
En este sentido, Guede, quien dirigió a clubes como San Lorenzo, Colo Colo, Tijuana y Necaxa, repitió en reiteradas ocasiones que el objetivo para Alianza Lima es salir campeón. Esto claramente apunta a cortar la racha de títulos naciones de Universitario, vigente tricampeón. En este sentido, hubo un mensaje para la ‘U’ del nuevo entrenador ‘íntimo’.
Pablo Guede y su mensaje a Universitario
Una de las consultas en la primera conferencia de prensa de Pablo Guede como entrenador de Alianza Lima estuvo relacionada con la reiteración de la frase “hay que salir campeón” justo cuando Universitario viene de ser tricampeón. El argentino fue claro y aseguró que no mira a su rival.
“Creo que somos muy grandes nosotros como para estar mirando al costado. Nosotros tenemos que salir campeón. Eso fue lo que me plantearon, fue el objetivo que me propusieron y por lo que estoy acá. Es así de claro“, manifestó sin ningún tipo de pudor.
Esta respuesta coincide con su postura replicada anteriormente ante otra consulta. “Cuando eres el equipo más grande de un país tienes la responsabilidad de competir en todo. Tendremos que estar preparados física y mentalmente. Pero sabemos que nuestro objetivo principal es salir campeón nacional”, dijo.
¿Qué dijo Pablo Guede sobre la disciplina en Alianza Lima?
La disciplina en Alianza Lima fue otro de los temas más importantes que se tocó en la conferencia de prensa. En este sentido, una de las críticas que tuvo el ciclo de Néstor Gorosito fue la falta de control y disciplina en el vestuario. Pablo Guede fue claro respecto a este asunto.
“Soy un entrenador que pone reglas claras. El objetivo grupal está por encima de las individualidades y en ese aspecto soy muy serio. No soy de castigar, pero si no se cumplen las normas, hay consecuencias. Desde el primer día hablaré con el grupo“, advirtió.
Y agregó: “No voy a opinar sobre lo que ocurrió antes, pero sí puedo decir que sentí un gran compromiso por parte del grupo con el que pude conversar. Eso me dejó muy contento”.
DATOS CLAVES
- Pablo Guede fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Alianza Lima reemplazando a Gorosito.
- El objetivo para el 2026 es ser campeón nacional y superar al tricampeón Universitario.
- El técnico establecerá reglas claras de disciplina y consecuencias ante faltas en el plantel.