“Le dijeron que no renueva”: Hinchas de Universitario liquidaron a Sebastián Britos por goles ante Chankas

Sebastián Britos no terminó de la mejor manera el Torneo Clausura 2025. Recibiendo tres goles en el duelo ante Chankas, el portero crema se esforzó por detener los balones, pero no pudo ante la precisión del rival.

Pero, para los hinchas de Universitario no existen excusas y cuestionaron fuertemente el desempeño del portero Sebastián Britos. En la red social X, los comentarios fueron en contra del guardameta uruguayo.

Entre los comentarios más repetidos apareció una frase que resume el sentir general: “Le dijeron que no renueva y no genera seguridad”. El portero quedó expuesto en un momento clave de la temporada.

Para muchos aficionados, los goles encajados fueron la gota que colmó el vaso. Sebastián Britos, quien recientemente expresó su deseo de renovar con la ‘U’, ahora enfrenta un escenario adverso en el que la opinión pública parece haberse puesto en su contra.

Hinchas de la ‘U’ liquidaron a Britos. (Foto: X)

¿Cómo quedó Universitario vs. Chankas?

Universitario perdió 3-1 ante Chankas por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. Con este resultado, el cuadro crema perdió su invicto y no pudo hacer historia al coronarse como el único campeón nacional que no ha perdido ningún partido.

La sensación final que dejó el resultado del Universitario vs. Chankas fue complicada para los hinchas cremas pues perdieron el partido, cedieron el invicto, Williams Riveros se fue expulsado y Sebastián Britos dejó una mala sensación.

¿Hasta cuándo Sebastián Britos tiene contrato con Universitario?

Sebastián Britos tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2025. Llegando al Perú en enero del 2024, la información indica que la dirigencia crema no le renovará el contrato al portero.

¿Cuánto dinero gana Sebastián Britos?

Sebastián Britos gana 15 mil dólares en Universitario, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 180 mil dólares.

Datos claves

El portero Sebastián Britos recibió tres goles en la derrota 3-1 ante Chankas.

Universitario perdió 3-1 ante Chankas por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025.

La afición de la ‘U’ cuestionó a Sebastián Britos en la red social X tras el partido.

