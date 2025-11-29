Sebastián Britos se olvida rápido de Universitario y ficharía por este histórico del fútbol peruano

La salida de Sebastián Britos de Universitario todavía genera repercusión, pero el portero parece haber pasado página rápidamente. Lejos de aferrarse al recuerdo, el uruguayo ya analiza su futuro inmediato y todo indica que podría continuar en la Liga 1. Su nombre comenzó a sonar con fuerza en un club histórico que busca jerarquía en el arco para el 2026.

Publicidad

Publicidad

El equipo que tomó la delantera es Sport Boys, institución que evalúa un golpe de mercado para reforzar una de sus posiciones más importantes. La experiencia de Sebastián Britos, su presencia en partidos claves y su capacidad para sostener equipos bajo presión lo convierten en una opción atractiva

Sin embargo, Sport Boys no es el único camino abierto. Desde Uruguay también han llegado consultas formales por el guardameta tras hacerse pública su salida de Universitario. Algunos clubes del fútbol charrúa consideran que Sebastián Britos tiene aún recorrido para competir a buen nivel y ven su regreso como una incorporación segura.

El portero, por su parte, se mantiene sereno mientras analiza sus alternativas. Si bien en Universitario sintió que la comunicación para su continuidad fue inexistente, hoy todo pasa por encontrar un proyecto que le devuelva estabilidad y protagonismo.

Publicidad

Publicidad

Universitario se despidió de Sebastián Britos. (Foto: Universitario)

¿En qué club jugará Sebastián Britos?

Sport Boys aparece como la primera opción para Sebastián Britos. De completarse, el guardameta seguiría en la Liga 1 de Perú a pesar de haber dejado Universitario. Aunque también podría regresar al fútbol de Uruguay.

ver también Sebastián Britos desafiante, liquidó a Universitario tras hacerse oficial su salida: “Me parece…”

Por ahora, la decisión final aún no está tomada, pero el escenario es claro: Sebastián Britos tiene dos caminos definidos, uno en el Perú con Sport Boys, y otro en su país con clubes que ya preguntaron por él.

Publicidad

Publicidad

Britos podría fichar por Boys. (Foto: X)

¿Cuánto vale actualmente Sebastián Britos?

Sebastián Britos vale 100 mil euros, según la última información oficial de Transfermarkt.

¿Cuánto dinero gana Sebastián Britos?

Sebastián Britos gana 15 mil dólares mensuales en Universitario, según la última información brindada por Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se llevaba 180 mil dólares.

Datos claves

Sebastián Britos dejó Universitario y su nombre suena en el club Sport Boys para el 2026.

Publicidad

Publicidad

El portero uruguayo Sebastián Britos analiza ofertas para continuar en la Liga 1 (Perú) o regresar a Uruguay.