Sebastián Britos mandó fuerte advertencia a Universitario y definió su futuro en el Perú

Sebastián Britos, uno de los porteros más destacados de la Liga 1, habló sobre su futuro en el Perú y sus declaraciones rápidamente generaron repercusión en Universitario. Tanto por su pedido como por su tono de exigencia.

Durante una entrevista a ‘Doble Punta’, el guardameta uruguayo Sebastián Britos fue consultado por su continuidad en la Liga 1 y si existe la posibilidad de cambiar de camiseta la próxima temporada si es que deja Universitario.

“Todavía no cerré el año, todavía sigo acá. Me encantaría continuar, ya lo he dicho un montón de veces, pero todavía nos queda un par de partidos para cerrar el año”, confesó Sebastián Britos, todavía portero de Universitario

Además, el arquero aprovechó para mandar un mensaje que muchos interpretaron como una advertencia hacia Universitario: “Si un periodista se entera que yo no continúo en el club antes que yo mismo, me parece una falta de respeto”.

Britos festejando con la camiseta de Universitario. (Foto: Liga 1)

El mensaje de Sebastián Britos a Universitario

Las palabras de Britos rápidamente se viralizaron entre los hinchas merengues, quienes interpretaron sus declaraciones como una indirecta al club crema, con el que ha tenido cruces recientes dentro del campo.

Mientras tanto, su nombre ya suena en otros equipos de la Liga 1 que buscan reforzarse con experiencia y liderazgo bajo los tres palos para el 2026.

¿Cuánto dinero gana Sebastián Britos?

Sebastián Britos gana 15 mil dólares en Universitario, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 180 mil dólares.

¿Hasta cuándo Sebastián Britos tiene contrato con Universitario?

Sebastián Britos tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2025. Llegando al Perú en enero del 2024, la información indica que la dirigencia crema no le renovará el contrato al portero.

Datos claves

Sebastián Britos es el portero de Universitario en la Liga 1.

El contrato de Sebastián Britos con Universitario finaliza en diciembre del 2025.

Britos gana $15 mil dólares mensuales ($180 mil por temporada) en Universitario.

