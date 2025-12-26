Es tendencia:
Seguirá vistiendo la ‘crema’: Universitario hizo oficial la renovación de Horacio Calcaterra hasta el 2026

El mediocampista selló su firma y seguirá vistiendo los colores del conjunto 'crema' por una temporada más.

Por Nicole Cueva

Horacio Calcaterra renovó una temporada con Universitario.
Universitario de Deportes dio un paso más en la planificación de su plantel para la temporada 2026 al confirmar la renovación de contrato de Horacio Calcaterra. El mediocampista continuará brindando su experiencia a un equipo que apunta al tetracampeonato y a competir a nivel internacional en la Copa Libertadores.

El contrato de ‘Calca’ llegaba a su fin en 2025 y su continuidad generaba incertidumbre. Sin embargo, por su peso dentro del plantel, el desenlace ya estaba prácticamente definido.

Así, el club ‘crema’ hizo oficial la noticia mediante sus redes sociales, donde destacó la continuidad del mediocampista con un mensaje dedicado también a los hinchas.

Universitario hizo oficial renovación de Horacio Calcaterra

De esta manera, la dirigencia de Universitario buscó poner fin a cualquier especulación sobre el futuro del ‘10’, ratificando que continuará aportando su talento al equipo por una temporada más.

“«Calca» seguirá defendiendo la crema. Horacio Calcaterra seguirá vestido de crema todo el 2026”, escribió la institución ‘merengue’ en una publicación junto a un video.

Universitario sorprendió a todos y fichó a crack que integró el once ideal de la Copa América

Universitario sorprendió a todos y fichó a crack que integró el once ideal de la Copa América

Los números de Horacio Calcaterra en Universitario

Con 36 años, Horacio Calcaterra acumula 135 encuentros defendiendo la camiseta de Universitario, en los que aportó 13 goles y 16 asistencias. Durante la temporada 2025 tuvo una participación más limitada debido a inconvenientes físicos; sin embargo, la dirigencia valoró su continuidad por el liderazgo que representa, especialmente por haber sido clave en el inicio del tricampeonato con su gol en la final ante Alianza Lima en 2023.

DATOS CLAVES

  • Horacio Calcaterra renovó su contrato con Universitario de Deportes por toda la temporada 2026.
  • El mediocampista de 36 años suma 135 partidos, 13 goles y 16 asistencias con la camiseta “crema”.
  • La dirigencia priorizó su liderazgo y peso jerárquico en el vestuario para buscar el tetracampeonato.
