Sekou Gassama ilusiona a la hinchada con emotivo mensaje antes de su debut en Universitario

Universitario de Deportes se alista para medirse ante Cienciano por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. De cara a este encuentro, Javier Rabanal optó por convocar por primera vez a Sekou Gassama, uno de los refuerzos incorporados con la mira puesta en conquistar la Liga 1.

En la antesala del compromiso, el atacante tomó la palabra y compartió un mensaje cargado de entusiasmo ante la posibilidad de estrenarse con la camiseta ‘crema’.

Sekou Gassama ilusiona a la hinchada con emotivo mensaje

En diálogo con el departamento de prensa de Universitario, Sekou Gassama se pronunció luego de ser incluido por primera vez en la lista de convocados esta temporada y dejó palabras que entusiasmaron a la afición.

El delantero manifestó su admiración por el club, al que calificó como “uno de los más grandes de América”, y subrayó que la confianza de Javier Rabanal fue clave para cerrar su incorporación.

En la misma línea, Gassama admitió que defender la camiseta ‘crema’ supone una gran responsabilidad y que la hinchada siempre exigirá resultados y goles. Por ello, dejó en claro que su enfoque estará puesto en trabajar al máximo para cumplir con las metas planteadas por el equipo.

“Cuando hablé con el técnico y sentí la confianza, para mí fue lo más fácil. Que te quiera un club como Universitario, uno de los más grandes de América, es un halago. Cuando quieres estar en un equipo grande, la exigencia es mayor. Siempre te piden el gol, pero también el trabajo. Si la gente ve el esfuerzo y el compromiso, lo demás va a llegar“, señaló.

¿Qué dijo sobre su proceso de adaptación?

Asimismo, Gassama habló sobre su adaptación al plantel ‘merengue’ y destacó el apoyo constante que ha recibido tanto de sus compañeros como del cuerpo técnico. También comentó que continúa trabajando para alcanzar su mejor nivel físico y futbolístico.

“Muy bien, muy contento de poderme unir al grupo. Los compañeros me están ayudando mucho, igual que el staff técnico, poniéndome a punto. Más de cinco campos, un césped espectacular y gente comprometida desde el primero al último. No me he encontrado con un grupo de personas, sino con una familia“, explicó el ‘9’.

