Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Sekou Gassama ilusiona a la hinchada con emotivo mensaje antes de su debut en Universitario

El delantero senegalés-español sorprendió al referirse al club 'crema'. Conoce todo lo que dijo durante una reciente entrevista.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Sekou Gassama debutará oficialmente con Universitario.
© XSekou Gassama debutará oficialmente con Universitario.

Universitario de Deportes se alista para medirse ante Cienciano por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. De cara a este encuentro, Javier Rabanal optó por convocar por primera vez a Sekou Gassama, uno de los refuerzos incorporados con la mira puesta en conquistar la Liga 1.

Publicidad

En la antesala del compromiso, el atacante tomó la palabra y compartió un mensaje cargado de entusiasmo ante la posibilidad de estrenarse con la camiseta ‘crema’.

Sekou Gassama ilusiona a la hinchada con emotivo mensaje

En diálogo con el departamento de prensa de Universitario, Sekou Gassama se pronunció luego de ser incluido por primera vez en la lista de convocados esta temporada y dejó palabras que entusiasmaron a la afición.

El delantero manifestó su admiración por el club, al que calificó como “uno de los más grandes de América”, y subrayó que la confianza de Javier Rabanal fue clave para cerrar su incorporación.

Publicidad

En la misma línea, Gassama admitió que defender la camiseta ‘crema’ supone una gran responsabilidad y que la hinchada siempre exigirá resultados y goles. Por ello, dejó en claro que su enfoque estará puesto en trabajar al máximo para cumplir con las metas planteadas por el equipo.

Cuando hablé con el técnico y sentí la confianza, para mí fue lo más fácil. Que te quiera un club como Universitario, uno de los más grandes de América, es un halago. Cuando quieres estar en un equipo grande, la exigencia es mayor. Siempre te piden el gol, pero también el trabajo. Si la gente ve el esfuerzo y el compromiso, lo demás va a llegar“, señaló.

¿Juega Sekou Gassama? Las alineaciones de Universitario vs. Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

ver también

¿Juega Sekou Gassama? Las alineaciones de Universitario vs. Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto que dice
Publicidad

¿Qué dijo sobre su proceso de adaptación?

Asimismo, Gassama habló sobre su adaptación al plantel ‘merengue’ y destacó el apoyo constante que ha recibido tanto de sus compañeros como del cuerpo técnico. También comentó que continúa trabajando para alcanzar su mejor nivel físico y futbolístico.

“Muy bien, muy contento de poderme unir al grupo. Los compañeros me están ayudando mucho, igual que el staff técnico, poniéndome a punto. Más de cinco campos, un césped espectacular y gente comprometida desde el primero al último. No me he encontrado con un grupo de personas, sino con una familia“, explicó el ‘9’.

DATOS CLAVES

  • Javier Rabanal convocó por primera vez al delantero Sekou Gassama para el Torneo Apertura 2026.
Publicidad
  • El atacante Sekou Gassama calificó a Universitario como uno de los clubes más grandes de América.
  • El refuerzo extranjero destacó contar con más de cinco campos de entrenamiento con césped espectacular.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
Lee también
Cristal revela que la Liga 1 le dio la espalda en solicitud para el partido ante 2 de Mayo
Sporting Cristal

Cristal revela que la Liga 1 le dio la espalda en solicitud para el partido ante 2 de Mayo

El reclamo de José Luis Chilavert al enterarse que Ricardo Gareca tendrá una estatua
Futbol Internacional

El reclamo de José Luis Chilavert al enterarse que Ricardo Gareca tendrá una estatua

Nuevas imágenes complican a Paolo Guerrero: así no dejó patear el penal a Federico Girotti, pero sí a Eryc Castillo
Alianza Lima

Nuevas imágenes complican a Paolo Guerrero: así no dejó patear el penal a Federico Girotti, pero sí a Eryc Castillo

Presidente de 2 de Mayo asegura que Alianza los subestimó en la llave de Copa Libertadores
Copa Libertadores

Presidente de 2 de Mayo asegura que Alianza los subestimó en la llave de Copa Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo