La crisis deportiva en Universitario de Deportes tras la caída ante Coquimbo Unido ha cobrado su primera víctima oficial. El delantero Sekou Gassama no seguirá en la institución merengue una vez finalice el Torneo Apertura 2026.

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La noticia fue confirmada por el periodista Enrique Vega, de A Presión, quien detalló que la directiva tomó la determinación tras el bajo rendimiento del atacante. El duelo ante el cuadro chileno era visto como la prueba final para el jugador.

Una decisión basada en el rendimiento

A pesar de que el cuerpo técnico le otorgó la confianza de la titularidad, Gassama no logró convencer con su fútbol. La falta de efectividad frente al arco sentenció su futuro en el equipo de Ate de cara al resto de la temporada.

🚨🟡 Sekou Gassama no continuará en Universitario de Deportes terminando el Apertura. Antes de ayer se indicó que la titularidad del jugador era la gran oportunidad para convencer su fichaje. Tras lo demostrado ante Coquimbo Unido, se ha llegado a la conclusión de que no cumplió… pic.twitter.com/Dv6Djff6Ln — Enrique Vega (@enriquevega__) April 15, 2026

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El club considera que el delantero no cumplió con las expectativas goleadoras para las que fue contratado. Ante la urgencia de resultados, la administración ha decidido priorizar la búsqueda de un nuevo refuerzo extranjero.

El obstáculo del contrato hasta diciembre de 2026

Aunque la decisión deportiva está tomada, el tema legal representa un desafío complejo para la directiva merengue. Sekou Gassama mantiene un contrato vigente que lo vincula a la “U” por todo el año 2026.

Cortar el vínculo de manera prematura obligará a las partes a sentarse a negociar una rescisión o buscar un préstamo. Esta situación es clave para liberar el cupo de extranjero necesario para el próximo mercado de pases.

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El futuro de Universitario para el Clausura

Con la salida de Gassama prácticamente definida, el equipo centrará sus esfuerzos en mejorar su producción ofensiva. La hinchada espera que el reemplazo llegue pronto para pelear el título nacional en la segunda mitad del año.

El club deberá resolver este conflicto contractual en las próximas semanas para evitar una carga económica mayor. Por ahora, el paso del atacante por el Monumental llega a su fin con más dudas que certezas.

DATOS CLAVES

El delantero Sekou Gassama dejará Universitario de Deportes al finalizar el Torneo Apertura 2026.

El futbolista mantiene un contrato vigente con la institución merengue hasta diciembre de 2026.

La directiva busca liberar un cupo de extranjero tras la derrota ante Coquimbo Unido.