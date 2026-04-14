Sekou Gassama tenía una noche para poder brillar en la Copa Libertadores, su primera oportunidad como titular, pero en la cancha no estuvo fino. El senegalés falló mucho, demostrando que no es un jugador para ser titular en el cuadro ‘crema’. Por eso, las redes estallaron en su contra, mencionando que no es un jugador para el conjunto de Ate.

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El senegalés tuvo 60 minutos para demostrar no solo al hincha, sino a Javier Rabanal que es la mejor opción para ser titular. Pero lo que dejó en claro es que no está listo para enfrentar grandes retos, no estuvo fino dentro del campo, fallando mucho. Llegando tarde a los balones y prácticamente dedicándose a chocar a sus rivales.

Los hinchas terminaron furiosos tras ver el partido del delantero de Universitario de Deportes. Por lo que en las redes demostraron su malestar al ver a Sekou como titular. Sorprendidos por lo mucho que estuvo en el campo e incluso, muchos piden su salida junto a la del entrenador español por haber confiado en él.

Hinchas en contra de Rabanal (Foto: X).

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Los pobres números de Sekou Gassama

Lo que si es verdad es que Sekou Gassama demostró en 59 minutos que no está en un gran nivel. Javier Rabanal lo mantuvo en el campo pese a un pésimo primer tiempo, pero luego lo cambió por Bryan Reyna. Que en sí, terminó jugando como un extremo con un cambio de formación en busca de darle vuelta al resultado de 0-2 en contra.

En todo el tiempo que estuvo en campo tan solo registró 1 remate, el cual terminó yendo a la portería, pero fue bastante débil el remate. En pases no estuvo nada fino, tuvo en total 10 pases, pero tan solo dio 5 bien, es decir un 50% de aciertos.

En el tema defensivo estuvo algo bajo, cometiendo un total de 3 faltas, de las cuales una de ellas terminó en amarilla. Después, en el juego aéreo ganó 3 de 4 posibles, no obstante, en duelos en el suelo solo ganó 1 de 3.

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