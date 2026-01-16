El fichaje de Lisandro Alzugaray por Universitario no pasó desapercibido y generó una inmediata reacción en redes sociales. Apenas se hizo oficial la llegada del delantero argentino de 35 años, los hinchas cremas explotaron con comentarios que mezclan ilusión, análisis estadístico y respaldo a una contratación que apunta directamente a potenciar la ofensiva para la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

Uno de los puntos que más destacaron los aficionados es el presente futbolístico de Alzugaray, más allá de su edad. “Para sus 35 años, su presente es bueno con 14 goles y 5 asistencias en el 2025”, señalaron varios hinchas, subrayando que no se trata de un fichaje por nombre, sino por rendimiento reciente y comprobable.

Otro argumento fuerte que se repite entre los seguidores de la ‘U’ es su experiencia en contextos exigentes, especialmente en escenarios de altura. “Muy buen jale. Juega en altura, no es lento para su edad y tiene gol”, comentaron, valorando un perfil que suele marcar diferencias en torneos largos como la Liga 1 y en competencias internacionales como la Copa Libertadores.

La palabra que más se repite en el entorno crema es “jerarquía”. Para muchos, Alzugaray llega a ocupar un rol clave dentro del plantel: “Un refuerzo de jerarquía para la ofensiva”, escribieron los hinchas, convencidos de que su capacidad para definir, asistir y asumir responsabilidades en ataque puede elevar el nivel competitivo del equipo.

Publicidad

Publicidad

El hincha de Universitario opinó sobre el fichaje de Alzugaray. (Foto: X)

El comentario del hincha de Universitario tras fichaje de Alzugaray

En ese contexto, Universitario apuesta por presente y experiencia, una combinación que suele dividir opiniones, pero que hoy recibe mayor respaldo que crítica. Los números, el contexto competitivo y el entusiasmo del hincha marcan un inicio prometedor para Alzugaray.

ver también Universitario cerró un acuerdo con Alzugaray, pero bajo fuertes condiciones

Además, el debate también se centra en el impacto que tendrá dentro del once titular. Su llegada obliga al técnico Javier Rabanal a replantear variantes ofensivas y roles, ya que Alzugaray no solo puede aportar goles, sino también liderazgo y lectura de juego en momentos decisivos, algo que Universitario busca fortalecer tras una temporada de alta exigencia.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuántos años tiene Lisandro Alzugaray?

Lisandro Alzugaray tiene 35 años, juega como volante ofensivo en Liga de Quito y tiene contrato hasta diciembre del 2026.

¿Cuánto vale actualmente Lisandro Alzugaray?

Lisandro Alzugaray vale 250 mil euros a sus actuales 35 años, según la última información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que en su mejor momento llegó a costar 1,20 millones de euros, eso fue en el año 2021 cuando tenía 31 años y jugaba para la Universidad Católica de Ecuador.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Lisandro Alzugaray fichó por Universitario como refuerzo ofensivo para la temporada 2026.

El delantero de 35 años registró 14 goles y 5 asistencias durante el 2025.

Su llegada obliga al técnico Javier Rabanal a replantear el esquema del ataque.

Publicidad