Christopher Olivares no jugará por la "U"

Universitario de Deportes perdió el título del Torneo Apertura, los puntos perdidos en las primeras fechas les pasó factura. A pesar de que su entrenador Jorge Fossati hizo milagros, finalmente no les alcanzó.

Justamente los merengues, ya piensan en el Clausura y tuvieron en sus planes al delantero del Deportivo Municipal, Christopher Olivares. Tuvo destacadas actuaciones en la primera mitad del año y por eso sonó en Ate.

Sin embargo, esto no sucederá, ya que al parecer el popular Zancudito no aceptó la propuesta hecha por los cremas. Esto fue lo que informó el periodista Gustavo Peralta.

“Finalmente Christopher Olivares no jugará en Universitario de Deportes. El atacante decidió no aceptar la propuesta del cuadro crema y ojo que no pasa por un tema económico”, comentó el comunicador a través de sus redes sociales.

Por último, Olivares consiguió disputar 15 partidos oficiales con la Academia, donde marcó seis goles y tres asistencias en la primera fase de la Liga 1.