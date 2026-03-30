El club Universitario de Deportes ha tomado una postura firme tras las recientes polémicas arbitrales y declaraciones de protagonistas rivales. Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Al Límite de L1 MAX, la institución merengue está dispuesta a llevar el conflicto a instancias legales de carácter penal.

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Universitario se defiende desde lo penal

La controversia principal surge de una presunta discrepancia detectada entre el audio del VAR y el informe final del árbitro Michael Espinoza. Fuentes cercanas al club crema sostienen que lo conversado durante la revisión de las jugadas no coincide con lo redactado por el juez principal del encuentro frente a UTC.

🎙️@Gustavo_p4: "DESDE UNIVERSITARIO ME INDICAN QUE EL AUDIO VAR NO CONCUERDA CON EL INFORME DE MICHAEL ESPINOZA".



"LA U PEDIRÁ QUE EL ÁRBITRO Y LOS JUGADORES DEBERAN RETRACTARSE, SINO SE VAN A LO PENAL".#ALL1MITE



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Ante esta situación, la directiva de Universitario exige una rectificación inmediata por parte de Espinoza sobre los hechos reportados. De no ocurrir, el equipo legal especializado del club procederá con una denuncia formal, argumentando irregularidades que afectan directamente la integridad de la competición y la imagen del equipo.

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El conflicto también alcanza a los futbolistas de UTC, Ángelo Campos y Piero Serra, quienes realizaron declaraciones que el club merengue considera calumniosas. La administración de la “U” ha condicionado cualquier acción legal a que ambos jugadores se retracten públicamente de sus afirmaciones en un plazo breve.

Michael Espinoza y su descargo tras supuesto acto racista. (Foto: X).

Denuncias penales desde Universitario

De mantenerse firmes en sus posturas, la directiva crema elevará el caso a una instancia judicial superior para proteger el honor de la institución. Esta medida busca sentar un precedente contra las acusaciones que, según el club, carecen de fundamento y buscan desestabilizar el ambiente deportivo en la Liga 1.

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Los asesores legales del cuadro estudiantil ya habrían preparado los expedientes necesarios para formalizar las denuncias por calumnia y falsedad genérica. La intención es que las autoridades correspondientes analicen las pruebas presentadas, incluyendo los materiales audiovisuales y testimoniales del partido en cuestión.

Liga 1 en un aspecto bastante complejo

Por su parte, el programa Al Límite de la cadena L1 MAX ha sido la fuente principal de estos detalles, subrayando la tensión que existe actualmente entre los clubes. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) aún no ha emitido un comunicado oficial sobre si abrirá una investigación de oficio ante estas graves acusaciones.

El desenlace de este conflicto legal podría marcar un antes y un después en la relación entre los clubes y el cuerpo arbitral peruano durante la presente temporada. La hinchada merengue se mantiene a la expectativa de las acciones que tome el club en las próximas horas para defender sus intereses deportivos y legales.

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Michael Espinoza debería rectificarse en sus señalamientos. (Foto: X).

DATOS CLAVES