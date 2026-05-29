Se van terminando los problemas entre Universitario y Raúl Ruidíaz de cara a la segunda parte de la Liga 1.

Universitario de Deportes atraviesa una fuerte crisis ofensiva tras quedar sin gol en sus últimos cinco partidos entre la Liga 1 de Perú y la Copa Libertadores, situación que ha obligado a la dirigencia a priorizar la llegada de un delantero nacional para el próximo mercado de pases.

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Con la restricción de cupos de extranjero como uno de los principales obstáculos, el club crema ha comenzado a evaluar alternativas peruanas para reforzar su ataque de cara al Torneo Clausura 2026, donde el objetivo será recuperar protagonismo tras un primer semestre irregular.

En ese escenario, el nombre de Raúl Ruidíaz vuelve a tomar fuerza en Ate, ya que existen acercamientos iniciales entre el entorno del jugador y la institución merengue, lo que ha despertado gran expectativa entre los hinchas cremas.

La posible vuelta de la ‘Pulga’ se da en un contexto donde Universitario de Deportes necesita con urgencia un referente de área, luego de una sequía goleadora que ha impactado directamente en sus resultados recientes.

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Raúl Ruidíaz con la camiseta de Universitario en el estadio Monumental. (Foto: Raúl Ruidíaz)

Raúl Ruidíaz vuelve a sonar en Universitario

El retorno de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes no está descartado y cada vez toma más fuerza como una opción real para liderar el ataque en el Torneo Clausura 2026.

De concretarse su fichaje, el delantero nacional sería la principal carta ofensiva del equipo crema para revertir la falta de gol que ha afectado su rendimiento tanto en la Liga 1 de Perú como en la reciente eliminación de la Copa Libertadores.

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Raúl Ruidíaz con opciones concretas de volver a Universitario. (Foto: Gemini IA)

¿Hasta cuándo Raúl Ruidíaz tiene contrato con Atlético Grau?

Raúl Ruidíaz tiene contrato oficial con Atlético Grau hasta diciembre del 2029, según el último reporte de Transfermarkt.

¿Cuánto vale actualmente Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz vale 300 mil euros a sus actuales 35 años, según la información oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Universitario de Deportes prioriza la contratación de un delantero nacional ante la restricción de cupos extranjeros.

El nombre de Raúl Ruidíaz toma fuerza en Ate tras iniciarse acercamientos entre su entorno y el club.

La dirigencia crema busca un referente de área para revertir la racha de cinco partidos sin anotar.