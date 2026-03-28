La Selección Peruana comenzó con un nueva etapa pensando en lo que serán las próximas Eliminatorias Conmebol. No obstante, no lo hicieron de gran forma con una dura derrota que sin duda alguna siempre pesa mucho. Eso sí, ahora se ha conocido una nueva lista de convocados que ha todos tiene expectantes para llegar al próximo Mundial.

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Pero en este caso no estamos hablando del equipo masculino, ni menos de uno de menores. Sino más bien de la Selección Peruana Femenina, la cual va afrontar nuevos partidos por las Eliminatorias CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. Certamen en el que se espera conocer a los países que irán a la próxima Copa del Mundo Femenina.

Lista de convocados Selección Peruana

El entrenador Antonio Spinelli decidió llamar a un total de 26 jugadoras para esta fecha triple. En el cado de la Liga de Naciones Femenina se disputarán la jornada número 05, 06 y 07. Así que ya tienen a las jugadoras listas para afrontar este nuevo reto.

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Lista completa de la Selección Peruana Femenina:

Arqueras:

Mia Shalit (Hapoel Jerusalén)

Maryory Sánchez (Deportivo Cali)

Silvana Alfaro (Sporting Cristal)

Defensas:

Gabriela García (Sporting Cristal)

Brenda Meier (St. Gallen)

Mía León (Cruz Azul)

Olenka Gutiérrez (Sporting Cristal)

Luana Chamochumbi (Universitario)

Tifani Molina (Alianza Lima)

Yomira Tacilla (Alianza Lima)

Gracie Cagnina (SMS Lodz)

María Alejandra Espejo (Universitario)

Mediocampistas

Cherrie Cox (Long Beach)

Andrea Thorisson (Trelleborgs FF)

Claudio Dominguez (CF Pozuelo)

Claudio Cagnina (BODO Glimt)

Antonella Solari (Fiupanthers)

Sandra Arévalo (Atlético San Luis)

Allison Azabache (Alianza Lima)

Khloe Olano (Cedar Stars Bergen)

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Delanteras:

Sashenka Porras (Club Necaxa)

Alesia García (Ferencvaros)

Alessia Sanllehi (Sporting Cristal)

Raquel Bilcape (Melgar)

Aldana Rodríguez (Alianza Lima)

Luz Campoverde (Universitario)

Lista de convocados Perú Femenino (Foto: Selección Peruana).

¿Contra quién juega la Selección Peruana Femenina?

En este caso son 3 los partidos que la Selección Peruana Femenina tendrá que asumir en estas Eliminatorias. El primer rival será el conjunto de Uruguay, al cual verán las caras en Cusco, sede que está siendo la casa de la ‘Bicolor’ en este certamen internacional el día 10 de abril.

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La fecha número 06 también se llevará a cabo en el Cusco, solo que esta vez será en contra de Paraguay. Duelo que se desarrollará el día 14 de abril. Por último, viajarán a Quito para medirse ante Ecuador el 18 de ese mismo mes.

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