Decisión tomada: Ya hay fecha confirmada para la presentación de Alianza Lima y Universitario

Luego de una larga reunión en el Ministerio del Interior (Mininter), se llegó al consenso para que se pueda llevar a cabo la presentación de Alianza Lima y Universitario de Deportes el mismo día. Siendo lo más salomónico para ambos cuadros, los cuales van a poder festejar junto a sus respectivas hinchadas una noche llena de emociones.

Incluso el actual presidente de la república, José Jerí no dudó en dejar un mensaje de unión para ambas hinchadas. “Un paréntesis. Este 24 de enero “Y dale U” y “Arriba Alianza”, fue lo que posteó en sus redes sociales. Esto a pesar que se conoce que Jerí es hincha confeso del cuadro ‘crema’. Pero en este caso, como autoridad llama a la paz para que se pueda dar un gran evento deportivo.

¿Qué dicen desde Universitario de Deportes?

Franco Velazco, administrador temporada de Universitario salió a hablar después de las largas conversaciones. Resaltando que fue la mejor decisión que se pudo tomar. Pues el cambiar a uno solo su fecha, podría haber traído un malestar grande e incluso problemas con la hinchada.

“Se ha tomado la mejor decisión. Hubo una buena predisposición de las autoridades que se pueda prestar las garantías para llevar a cabo las dos presentaciones el 24 de enero”, fueron las palabras de Velazco tras la confirmación de los dos juegos el mismo día.

Declaraciones de Franco Velazco:

Tweet placeholder

¿Qué dicen en Alianza Lima?

Por parte de Alianza Lima están muy contentos con que se llevara a cabo esta reunión. La cual terminó con una decisión favorable para ambos equipos que disfrutarán sin problemas de su presentación. Lo cual termina siendo lo que buscaba cada uno que pueda tener su partido sin problemas.

“La decisión que se ha llegado es que se van a jugar ambos partidos en los mismos horarios. Aprecio que se haya dado esta reunión”, expresó Fernando Cabada, gerente general de Alianza a la prensa.

Declaraciones de Fernando Cabada:

Tweet placeholder

¿Cuándo se dará la Noche Blanquiazul y Crema?

Tanto la Noche Blanquiazul como la Noche Crema se realizará el próximo sábado 24 del 2026. En este caso, el cuadro de Alianza Lima enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi en el estadio de Matute, por su parte, Universitario de Deportes jugará ante la U. de Chile en el estadio Monumental.

Datos Claves