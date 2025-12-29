No solo de Alianza Lima, los jugadores de Cristal y Universitario que quiere FC Cajamarca

El mercado de fichajes de FC Cajamarca está dando mucho que hablar en los últimos días. De forma sorpresiva han estado fichando a varios futbolistas que tuvieron un pasado en Alianza Lima. Esto llama mucho la atención del aficionado, pero ahora no solo van por el club ‘Blanquiazul’, sino también por elementos de sus rivales de toda la vida según el periodista Alfredo Ccasa.

Se conoció que otro de los jugadores que está buscando este equipo es Yuriel Celi. Futbolista que si bien pertenece a Universitario de Deportes, no tiene lugar en este club. Por eso en los últimos años ha estado siendo prestado a diversos clubes con la intensión que siga ganando experiencia. Pero sin duda, sería un jugador óptimo para las aspiraciones de un recién ascendido con hambre de gloria.

Por otro lado, también quieren a un elemento del cuadro de Sporting Cristal. Este es Catriel Cabellos, quien no tendría sitio para la próxima temporada en el cuadro ‘celeste’. Por esa razón, en el cuadro cajamarquino está viendo la posibilidad de poder contar con sus servicios. La intensión que tienen es de pedir un préstamo para el siguiente año.

FC Cajamarca va por Cabellos y Celi (Foto: X).

Esta podría ser una gran oportunidad para estos jugadores de poder entrar en un equipo sin tanta exigencia. Que les permita tener más libertad y sobre todo, ganar mayor confianza en la Liga 1 para intentar más adelante llegar a estar en sus clubes de forma permanente. Algo que parece complicado por la alta competencia que tienen.

¿Qué otros jugadores ha fichado FC Cajamarca?

Los que hasta el momento se han hecho oficial son los siguientes futbolistas: Alexis Rodas (Paraguay), Matías Almirón (Uruguay), Samuel Aspajo, Pablo Lavandeira Y Jonathan Betancourt. Estos son los futbolistas que han tenido su presentación de forma oficial en las redes sociales del club recién ascendido.

Pablo Lavandeira firmó por FC Cajamarca (Foto: FC Cajamarca).

No obstante, hay rumores que se viene dando de algunos elementos que estarían cerca de ser contratados. Hernán Barcos es uno de los que más estaría cerca, debería llegar en algún momento. Otro que está hablándose es de Edgar ‘Pájaro’ Benítez que tendría otra oportunidad en el fútbol peruano. Sebastien Pineau se escuchó también.

Datos Claves

FC Cajamarca busca los préstamos de Yuriel Celi y Catriel Cabellos para la temporada 2026.

El club oficializó a Pablo Lavandeira, Alexis Rodas, Matías Almirón, Samuel Aspajo y Jonathan Betancourt.

