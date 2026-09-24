Universitario está buscando despedir a Héctor Cúper: pero esta persona importante lo mantiene

Universitario está en un debate interno fuerte. Si cambiar o no al entrenador Héctor Cúper. Hay una persona del club merengue que lo aguanta.

El clima institucional en Universitario de Deportes se encuentra al rojo vivo. Tras una racha de resultados opacos en el campeonato local, la directiva del cuadro crema ha entrado en un intenso debate sobre la continuidad de Héctor Cúper al mando de la dirección técnica.

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Mientras gran parte de la cúpula administrativa puja por resolver el contrato del estratega lo antes posible, existe una figura de peso clave en la estructura deportiva que frena de manera decisiva su salida.

Héctor Cúper está en discusión dentro de Universitario. (Foto: X).

La revelación sobre la continuidad de Héctor Cúper

Según reveló el periodista Carlos Univazo a través de su cuenta de Twitter, la permanencia de Cúper pende de un hilo en la interna estudiantil. Sin embargo, la figura de Antonio García Pye, actual director deportivo interino del club, se erige como el gran escudo protector del entrenador.

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El principal argumento de Antonio García Pye para respaldar al DT radica en la convicción firme de respetar los procesos deportivos. Además de priorizar la estabilidad institucional, el directivo mantiene una excelente relación laboral y personal con Cúper, factor determinante para frenar las presiones de la directiva.

División en la directiva crema y el sondeo a Fabián Bustos

Por el contrario, la mayoría de los altos mandos del club sostienen una postura opuesta y están convencidos de que el ciclo técnico está agotado. Para este sector dirigente, los objetivos de la temporada corren riesgo si no se realiza un cambio de mando de manera inmediata.

En medio de este hermético choque de posturas, ha trascendido que la dirigencia ya se movió en el mercado y sondeó de manera informal a Fabián Bustos. El técnico argentino, querido por la hinchada tras conquistar el título del Centenario, se encuentra disponible y es la principal opción que seduce a la cúpula.

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Las conversaciones informales con Bustos habrían servido para tantear su disposición de asumir el banquillo crema en un retorno relámpago. No obstante, mientras no exista un consenso total para cesar a Cúper, cualquier acuerdo formal con el estratega campeón permanece en pausa.

Horas decisivas en Ate para definir al director técnico

Las próximas horas serán determinantes en el cuadro merengue para definir el desenlace de esta historia. La dirigencia deberá resolver si prevalece la postura conservadora de Antonio García Pye o si finalmente se concreta la salida de Héctor Cúper para dar paso al esperado regreso de Fabián Bustos.

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