La trama secreta del pase frustrado de André Carrillo a Universitario, según Jean Ferrari: “Cuando hablé con Fabián Bustos…”

El ex administrador de Universitario reveló que Carrillo quería jugar en el cuadro crema. La situación se complicó por Fabián Bustos y apareció Corinthians en 2024.

Jean Ferrari pasó por los micrófonos de L1MAX y dejó varias revelaciones sobre su etapa como administrador de Universitario. El actual director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) habló sobre varios temas, pero sorprendió al contar detalles del pase frustrado de André Carrillo al conjunto ‘crema’ en 2023.

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André Carrillo estuvo cerca de jugar para Universitario para el año 2024, momento en que terminó su contrato con Al Qadisiya (lo logró ascender a la Saudi Pro League), club del que venía de jugar en la temporada 2023-24 tras su exitoso paso por Al Hilal (10 títulos). En ese momento, estaba con el pase en su poder y podía negociar con cualquier club.

Según contó Jean Ferrari, por aquel entonces administrador de Universitario, llamó personalmente a Carrillo, quien no sólo se mostró predispuesto ante las negociaciones, sino también hasta listo para jugar en el conjunto ‘crema’. Al final, terminó por llegar a Corinthians.

André Carrillo, actual jugador de Corinthians (Getty Images).

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¿Por qué André Carrillo no firmó con Universitario?

En la charla que tuvo Ferrari con el programa Hablemos de MAX (conducido por Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez), reveló que la negociación estaba prácticamente hecha con Carrillo, pero el último visto bueno debía pasar por el entrenador Fabián Bustos y aquí empezó el problema.

“Con André, la comunicación fue directa en 2024, cuando él ya estaba por terminar su contrato en Arabia, y yo me comunico con él. Me la jugué, iba a pulsear. Necesitaba un interior, más que un extremo, y de cierta jerarquía y sabiendo el momento de la ‘U’ porque era el año del Centenario, necesitaba dar un golpe en la mesa con un jugador de la categoría de André. Lo llamé de una y me dijo que sí“, comenzó contando.

“Estábamos ilusionados. Voy a hablar con Fabián Bustos (entrenador de Universitario en eses momento). Le digo: ‘André Carrillo. Ya está, dime sí o no’. El equipo ya había comenzado a encarrilar y me dice: ‘Ni’. Quedé helado porque no me dijo que sí ni que no. Claro, él priorizó el grupo, su grupo“, continuó. Evidentemente, el entrenador argentino no veía cómo encajar a ‘La Culebra’ en aquel plantel de ‘La U’.

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“Le digo: ‘Bueno, vayamos paso a paso y veamos que conversas con él”. Hablaron con él. André estaba convencido. Y mira cómo son las cosas del fútbol, cómo es la vida en general. Yo estaba en ese proceso de convencer a Fabián y medio que ya estaba entrando y aceptando, llama André: ‘Jean, el Pelado Ramón Díaz llegó a Corinthians y me ha llamado. Ya me presentó la oferta de Corinthians y yo creo que es imposible que puedas igualar’“, tiró.

Jean Ferrari EN VIVO en #HDM: “Con André Carrillo tuve comunicación directa en 2024. Me dijo que SÍ, pero cuando hablé con Fabián (Bustos)…"



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La demora a la hora de cerrar su llegada a Universitario llevó a Carrillo a seguir libre. Fue entonces cuando apareció Corinthians, quien lo contrató por pedido de Ramón Díaz. Cabe recordar que lo conocía de su paso por Al Hilal y que tenían tan buena relación, que terminó por llevarlo precisamente al Timão.

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André Carrillo continúa en Corinthians

Aquella negociación se dio a mitad de 2024 y hasta este presente, dos años después, André Carrillo continúa en Corinthians. Durante esta etapa, ganó dos títulos: la Copa de Brasil 2025 y la Supercopa Rei 2026.

El contrato de ‘La Culebra’ con el conjunto paulista termina a fines de diciembre de este año. Por el momento, no hay novedades sobre una posible renovación de contrato. De todas maneras, parece difícil que Universitario vuelva a pensar en el jugador, ya que su llegada estaba sujeta a la presencia de Jean Ferrari como cabeza de la institución.

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