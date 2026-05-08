El Millonarios de Fabián Bustos ganó en la Copa Sudamericana y descartó por completo su regreso a Universitario.

Fabián Bustos descartó cualquier posibilidad de salir hacia Universitario y confirmó su continuidad en Millonarios FC, tras el triunfo ante Boston River por la Copa Sudamericana.

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El resultado en Uruguay le permitió al cuadro colombiano seguir con vida en la Copa Sudamericana y mantenerse en la pelea por un lugar en los octavos de final, lo que fortaleció el proyecto deportivo del entrenador.

En ese contexto, el técnico argentino ya tomó una decisión clave pensando en la temporada 2026 y alista una importante reestructuración del plantel profesional.

La medida incluye una depuración de jugadores que no seguirán en el club pese a su peso histórico o presencia en el equipo titular durante las últimas temporadas.

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Fabián Bustos dirigiendo su primer entrenamiento con Millonarios FC de Colombia. (Foto: Millonarios FC Prensa)

Fabián Bustos no va a Universitario y saca a seis jugadores de Millonarios

Según información desde Colombia, Fabián Bustos no renovará a seis futbolistas que terminan contrato en junio de 2026 en Millonarios FC. Con ello habrá una purga masiva que incluso afecta a Radamel Falcao.

Entre los nombres que dejarían el equipo aparecen Radamel Falcao, David Mackalister Silva, Diego Novoa, Sergio Mosquera, Álex Castro y Jorge Hurtado, marcando así un fuerte cambio en la estructura del plantel.

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Tras vencer a Boston River, Millonarios todavía tiene opciones de pasar a octavos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: Conmebol Sudamericana)

¿Quién será el nuevo DT de Universitario?

Universitario todavía no define a su nuevo entrenador, pero entre las opciones que tiene solo están DT de nacionalidad argentina y uruguaya, siendo Cristian ‘Kily’ González el que mejor se perfila hasta ahora.

Los números de Fabián Bustos en Universitario

Durante su etapa en Universitario, el técnico Fabián Bustos dirigió en total 49 partidos al cuadro crema desde el 29 de diciembre del 2023 hasta el 14 de abril del 2025. Durante ese periodo acumuló 29 triunfos, 12 empates y 8 derrotas.

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Datos claves

Fabián Bustos confirmó su continuidad en Millonarios FC y descartó ir a Universitario.

Seis futbolistas terminan contrato en junio de 2026 y no serán renovados por Bustos.

Radamel Falcao y Mackalister Silva encabezan la purga de jugadores para la temporada 2026.