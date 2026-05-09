Universitario sigue buscando un nuevo entrenador y tras el no de Fabián Bustos ahora se sumó un rechazo más.

Universitario vive una crisis deportiva que se profundizó tras la salida de Javier Rabanal y el posterior interinato de Jorge Araujo, ciclo que no logró calmar la tormenta en Ate.

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Los resultados del ‘Coco’ terminaron encendiendo más alarmas dentro del club: derrota en el estadio Monumental por la Liga 1 de Perú y una virtual eliminación de la Copa Libertadores tras caer ante Coquimbo Unido.

Ante ese escenario, la dirigencia de Universitario aceleró la búsqueda de un entrenador oficial y durante varios días la principal carta fue Fabián Bustos, pero el estratega decidió continuar en Millonarios FC y cerró esa posibilidad.

Ahora se sumó otro duro golpe para Universitario, ya que Pablo Sánchez, conocido como ‘Vitamina’, también descartó llegar al fútbol peruano y planea seguir en Olimpia de Paraguay.

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Pablo ‘Vitamina’ Sánchez dirigiendo a Olimpia. (Foto: Olimpia Prensa)

Pablo Sánchez descartó a Universitario

Según informó el periodista Álvaro Aponte, el entrenador argentino Pablo Sánchez no solo despertó interés de Universitario, sino también de otros clubes sudamericanos tras salir campeón con Olimpia.

Sin embargo, Pablo Sánchez decidió mantenerse en Club Olimpia, donde se siente cómodo y además la dirigencia analiza extender su contrato. Con ello, Cristian González, más conocido como ‘Kily’, pasa a convertirse en la principal opción para asumir el banquillo de Universitario.

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Cristian ‘Kily’ González es la opción número uno que tiene Universitario como su nuevo entrenador. (Foto: Getty Images)

Los números de Fabián Bustos en Universitario

Durante su etapa en Universitario, el técnico Fabián Bustos dirigió en total 49 partidos al cuadro crema desde el 29 de diciembre del 2023 hasta el 14 de abril del 2025. Durante ese periodo acumuló 29 triunfos, 12 empates y 8 derrotas.

¿Quién será el nuevo DT de Universitario?

Universitario todavía no define a su nuevo entrenador, pero entre las opciones que tiene solo están DT de nacionalidad argentina y uruguaya, siendo Cristian ‘Kily’ González el que mejor se perfila hasta ahora.

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Datos claves

Pablo Sánchez rechazó dirigir a Universitario para continuar su contrato con Olimpia de Paraguay.

La dirigencia crema prioriza el fichaje de Cristian González tras la negativa de Fabián Bustos.

Universitario suma dos derrotas bajo el mando interino de Jorge Araujo en 2026.