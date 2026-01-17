“Un central de clase”: así reaccionan los hinchas de Universitario tras ver a Caín Fara ante Sport Boys

Universitario de Deportes disputó su primer amistoso de la temporada 2026 y no pudo darle una alegría a sus hinchas al perder 0-1 frente a Sport Boys. A pesar de que este resultado negativo, se habla bastante de las condiciones que mostraron los refuerzos merengues, en especial si nos detenemos a hablar de lo que pudo mostrar Caín Fara en el campo de juego.

Caín Fara, defensor central argentino que llegó a Universitario de Deportes para la temporada 2026, fue parte del equipo titular que jugó el tercer tiempo de 30 minutos que se acordó entre ambos equipos. Demostrando una enorme condición física, rudeza en las coberturas y decidido en las marcas, los hinchas merengues no dejaron escapar la oportunidad para mostrar su aprobación.

Tweet placeholder

“Me bastó solo ver una jugada para saber que con Caín Fara hemos ganado un central de clase para la Copa Libertadores“, “Lo de Caín Fara ilusiona y mucho, no sólo tiene buena salida, sino que también es férreo en la marca” y “Muy buenos minutos de Caín Fara. Le va a sumar muchísimo al cuadro merengue”; fueron algunas de las reacciones más resonantes de los aficionados de Universitario de Deportes respecto al rendimiento del defensor argentino ante Sport Boys.

La única jugada en donde Caín Fara quedó expuesto frente a Sport Boys

Si bien se viene destacando y reconociendo en gran medida las cualidades de Caín Fara con camiseta de Universitario de Deportes, no perdamos de vista que fue el responsable de la falta que luego se concretó vía penal por medio de Jostin Alarcón para Sport Boys. El argentino cometió una infracción ante Percy Liza y el árbitro no dudó en sancionar la jugada como infracción.

Tweet placeholder

A pesar de dicha situación que claramente perjudicó al equipo merengue y que por consiguiente perdieron el primer amistoso de la temporada 2026, no hay duda alguna de que Caín Fara dejó una grata sensación para los hinchas. Es más, ya se habla de que tranquilamente podría ser habitual en la fase de grupos de la Copa Libertadores al pelear la titularidad con otros jugadores de renombre como Williams Riveros, Matías Di Benedetto y Aldo Corzo.

Los próximos amistosos que jugará Universitario antes del inicio de la Liga 1 2026

En la previa de la competencia oficial en el marco de la Liga 1 2026, Universitario de Deportes jugará dos amistosos más. El primera será frente a FBC Melgar el 20 de enero en el Estadio Monumental y luego recibirán a Universidad de Chile el 24 de enero en el mismo recinto en la denominada ‘Noche Crema 2026‘. Con la presentación oficial de la plantilla liderada por Javier Rabanal, los cremas quedarán listos para debutar de la mejor manera posible en el torneo local.

