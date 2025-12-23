Universitario de Deportes ya anunció a Javier Rabanal y tuvo su presentación en sociedad en las últimas horas. En pleno evento, en Argentina sorprendieron con la confirmación del primer refuerzo que tendrá el entrenador español para la temporada 2026. Se trata de Caín Fara, quien terminó su ciclo en Atlanta, club de la Segunda División del fútbol argentino.

Publicidad

Publicidad

Javier Rabanal tuvo su acto de presentación este lunes 22 de diciembre a su llegada a Lima. Tras terminar su compromiso con Independiente del Valle, al que sacó campeón nacional y lo metió en la Copa Libertadores 2026, se sumó a Universitario para lograr el tetracampeonato y hacer un buen papel en el certamen continental.

“Simplemente, tengo que estar tranquilo, atender y creer en mi manera de trabajar. No atender mucho a los malos momentos a lo que se diga, seguir mi línea, seguir la línea que marca el club y estoy convencido de que voy a sacar lo mejor de mí para trabajar por primera vez como primer entrenador en un club, que tiene una hinchada tremenda y que nos tiene que ayudar a acercarnos a los títulos”, dijo en conferencia de prensa sobre su plan para dirigir a la ‘U’.

Publicidad

Publicidad

Javier Rabanal sumó su primer refuerzo en Universitario desde Argentina

Al mismo tiempo en que Rabanal brindaba su conferencia de prensa en Lima, desde Argentina hubo novedades sobre el mercado de fichajes de Universitario. Es que el Club Atlético Atlanta, que milita en la Segunda División de aquel país, anunció la salida del defensor Caín Fara para llegar a la ‘U’.

Tweet placeholder

ver también Universitario presentó a Javier Rabanal como su nuevo entrenador y los hinchas ya le pusieron apodo

“Caín Fara no renovará con el Club y seguirá su carrera en Universitario de Perú. Le deseamos muchos éxitos en lo que venga y le agradecemos por su compromiso durante toda la temporada 2025. ¡Lo mejor, Faraón!”, informó el ‘Bohemio’ en su cuenta oficial de X (Twitter).

Publicidad

Publicidad

Se trata de un defensor central derecho de 31 años, que tiene experiencia jugando como lateral derecho, que mide 1,84 metros. Durante la última temporada con Atlanta, fue uno de los mejores defensores centrales de la Segunda División argentina. Todo apunta a que se trata de un fichaje especial de Álvaro Barco, director deportivo ‘crema’.

Los refuerzos que Universitario busca en el mercado de fichajes

Universitario tendrá actividad fuerte en el mercado de fichajes. Caín Fara es el primer refuerzo y será para la defensa, pero no se descarta que todas las líneas tengan novedades.

En el mediocampo, seguramente, buscarán un reemplazante de Rodrigo Ureña, quien tendría arreglada su llegada a Millonarios. También se gestionaría un mediocampista de juego y un centrodelantero para suplir la salida de Diego Churín.

Publicidad

Publicidad

Datos claves