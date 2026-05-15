Esto dijo Javier Rabanal sobre la llegada de Héctor Cúper a Universitario: “Una falta de respeto”

Universitario de Deportes hizo oficial a su nuevo entrenador en busca de mantenerse en la pelea por el título de la Liga 1 2026 y la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

Publicidad

Héctor Cúper fue presentado públicamente y asumirá la misión de levantar el rendimiento del equipo para llevarlo rumbo al ansiado tetracampeonato. En ese contexto, Javier Rabanal se pronunció por primera vez y dio una opinión directa sobre la llegada de su sucesor en la ‘U’.

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre Héctor Cúper?

El ciclo de Javier Rabanal al frente de Universitario no tuvo el desenlace esperado y, luego de su salida, la dirigencia crema optó por confiar en Héctor Cúper como nuevo entrenador, buscando darle mayor experiencia y jerarquía al plantel. Frente a esta decisión, el técnico español no demoró en dar su opinión sobre la llegada de su sucesor.

En el programa ‘L1 Radio’, el periodista Ricardo Montoya reveló que conversó con el estratega español, quien le expresó que la llegada del técnico argentino era una excelente elección para el club ‘crema’. Además, señaló que le resultaba una falta de respeto que algunos cuestionaran su capacidad profesional.

Publicidad

“Me dijo Javier Rabanal que la ‘U’ acertó con Cúper y que le parecía una falta de respeto que dudaran de su capacidad. No tenían idea de lo difícil que es llegar a una final de Champions y Cúper llegó a dos. Por supuesto, que le deseaba la mejor de las suertes”, señaló el mencionado comunicador.

🗣️ CONOCE las declaraciones de Javier Rabanal sobre el nuevo técnico de Universitario: Héctor Cúper



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1RADIO pic.twitter.com/4QHsnLOCWb — L1MAX (@L1MAX_) May 15, 2026

Asimismo, Rabanal destacó la amplia trayectoria de Cúper, resaltando que llegó a disputar dos finales de la Champions League, lo que refleja la exigencia y el prestigio de dirigir al más alto nivel. Por último, le deseó muchos éxitos en su nueva etapa al mando del conjunto ‘merengue’.

Publicidad

¿Cuándo debutará Héctor Cúper como DT de Universitario?

Luego de su presentación oficial, todo apunta a que Héctor Cúper tendrá su debut como entrenador de Universitario el próximo miércoles 20 de mayo, cuando el cuadro ‘crema’ reciba a Nacional de Uruguay por la fecha 4 de la Copa Libertadores.

DATOS CLAVES

Javier Rabanal calificó como un acierto la llegada de Héctor Cúper a Universitario de Deportes.

El técnico argentino debutará oficialmente con el club el miércoles 20 de mayo ante Nacional.

Publicidad